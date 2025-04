Comunidades indígenas de Manaus recebem duas toneladas de pescado

A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) distribuiu, nesta terça-feira (15), duas toneladas de pescado para 50 comunidades indígenas de Manaus. A ação, realizada em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), fortalece a segurança alimentar e apoia os piscicultores locais.

Distribuição priorizou famílias em vulnerabilidade social

A iniciativa atendeu famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social, com foco na valorização de produtores locais. O peixe doado foi adquirido diretamente de piscicultores da região, promovendo o fortalecimento da economia sustentável.

Dignidade alimentar e reconhecimento da presença indígena

Para o diretor-presidente da Fepiam, Nilton Makaxi Hixkaryana, a entrega vai além da doação de alimentos.

“Esse gesto é um reconhecimento da presença indígena em Manaus e da importância de políticas específicas para nossos povos. Ações como essas são fundamentais”, afirmou.

Lideranças destacam importância da ação

O líder indígena Ismael Munduruku, morador do Parque das Tribos — maior bairro indígena urbano da capital —, também reforçou a importância do apoio alimentar.

“Quero agradecer à Fepiam e ao Governo do Amazonas pela distribuição de peixes aqui na nossa comunidade, buscando sempre priorizar nossa luta por dignidade alimentar”, disse.

Distribuição reforça tradições durante a Semana Santa

A ação foi realizada estrategicamente durante a Semana Santa, garantindo alimento e respeito às tradições culturais e alimentares das comunidades indígenas.

Novas ações estão previstas ao longo do ano

O Governo do Estado informou que outras entregas semelhantes estão previstas para ocorrer ao longo do ano, especialmente em datas tradicionais e períodos críticos de alimentação. Com a articulação da Fepiam e de outros órgãos, a expectativa é ampliar o alcance da ação para mais comunidades indígenas em Manaus.

Leia mais:

Saúde na Amazônia: os peixes na Semana Santa

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱