Moradores da Compensa recebem 5 mil peixes em ação da Semana Santa

A Prefeitura de Manaus intensificou a solidariedade e o compromisso com a segurança alimentar durante a Semana Santa ao distribuir gratuitamente 120 toneladas de pescado em todas as zonas da cidade. Nesta quinta-feira (17), o prefeito David Almeida acompanhou pessoalmente a entrega de 5 mil tambaquis no bairro Compensa, dentro da programação da “Páscoa na Floresta”, realizada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) em parceria com o Fundo Manaus Solidária (FMS).

A ação busca garantir alimento de qualidade na mesa de 45 mil famílias em situação de vulnerabilidade. No bairro Compensa, a entrega ocorreu no “Prato do Povo” da rua Belo Horizonte, zona Oeste, com a presença do secretário da Semasc, Saullo Vianna.

“Estamos entregando 120 toneladas de peixe desde a última terça-feira. Nosso objetivo é alcançar 45 mil famílias, fomentando a pesca, a piscicultura e os criadores locais, com peixe de qualidade vindo diretamente dos nossos produtores”, afirmou o prefeito.

As entregas também aconteceram nos “Pratos do Povo” dos bairros Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória e Nova Vitória. A prefeitura contemplou ainda instituições sociais e comunidades da zona rural devidamente credenciadas.

Para o secretário Saullo Vianna, a ação reforça o compromisso da gestão com a população. “É mais um ato de solidariedade, com a Semasc e o Fundo Manaus Solidária atendendo todas as regiões da cidade e também a zona rural. Desejamos uma feliz Páscoa a todos os manauaras”, disse.

A vendedora Andresa Gláucia, de 44 anos, moradora da Compensa, foi uma das beneficiadas. “Essa distribuição de peixes está ótima. Vou comer meu tambaqui amanhã, na Sexta-Feira Santa. Graças a Deus pela vida do prefeito, e que não falte alimento na mesa de nenhuma família”, declarou.

Programação segue até domingo de Páscoa

A “Páscoa na Floresta” começou na segunda-feira (14), no Parque das Tribos, bairro Tarumã, com distribuição de chocolates para cerca de 2 mil crianças.

Na terça (15/4), a prefeitura iniciou a entrega dos peixes, contemplando bairros e comunidades como Cidade de Deus, Viver Melhor 1 e 2, Parque São Pedro, Santa Etelvina, Japiim, São José, Comunidade da Sharp, Terra Preta, entre outros.

O encerramento da programação será neste domingo (20), no parque Gigantes da Floresta, bairro Novo Aleixo, zona Leste, com uma grande festa recheada de atividades lúdicas, culturais e recreativas — mais um gesto de cuidado da gestão com quem mais precisa.

Leia mais

Como escolher o peixe certo na Semana Santa: veja dicas essenciais para saúde

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱