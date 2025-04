VÍDEO: Cachorro que pediu carinho de boneco ganha lar temporário

O vídeo de um cachorro “pedindo” carinho a um boneco mecânico na Sérvia comoveu internautas. A gravação foi publicada por Vesna Vukojevic no TikTok em meados de março. Comovida pelo caso, uma protetora de animais percorreu mais de 300 km para dar assistência ao animal de rua.

O boneco mecânico estava em frente a uma padaria localizada na cidade de Trstenik, distrito de Rasina. Era por essas ruas que o cachorro vira-lata perambulava, carente de atenção — até que o seu destino mudou completamente.

Entenda o caso:

Em março, Vesna publicou o vídeo do cachorro em frente a um boneco mecânico, com a cabeça posicionada próximo à mão do boneco, que fazia o movimento de subida e descida. A publicação viralizou na rede social, alcançando mais de 4 milhões de visualizações.

A gravação chegou até Nina Savić, em Belgrado, capital da Sérvia. Nas redes sociais, Nina conta que a cena tocou seu coração, levando-a 320 km para longe da sua casa somente pra acolher o pet.

Na jornada, Nina precisou pedir ajuda aos amigos para chegar até Trstenik. Lá, ela encontrou o pet e o resgatou das ruas, levando-o até Belgrado. A protetora decidiu ficar com ele temporariamente, enquanto procura por um lar para ele.

O vira-lata ganhou o nome de Hogar the Horrible (Hogar, o Horrível em português), um contraste e tanto para a personalidade amorosa do animal. “Ele reage muito bem a pessoas, indo de uma pessoa para outra e colocando a cabeça entre as mãos para ser acariciado, assim como fez com o boneco de plástico”, descreveu Nina nas redes sociais.

À procura de uma família fixa, Nina criou um perfil para o pet, em que descreve o dia a dia do animal. Ela descobriu que ele tem cerca de 6 meses, e está castrado e saudável. “Ele ainda anda na coleira sem se mover, como um cavalheiro”, elogia.

Apesar de estar procurando um lar para o cachorro, Nina conta que não se incomodaria em ficar com ele para sempre. A protetora se preocupa em encontrar um lar responsável para o vira-lata, afirmando que se não for para amar e cuidar de Hogar, é melhor nem entrar em contato com ela

galera isso é triste demais pelo amor de Deus o cachorro esta triste por ninguem fazer carinho nele ai foi la e ele esta recebendo carinho falso de algo que nao tem sentimentos e esta dando um carinho falso feito de plastico nele alguem faz carinho no cachorro pic.twitter.com/1nQTfY8GdC — super guilherme (@ggbUnderground) April 18, 2025

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

VÍDEO: Mulher usa caixa de papelão salvar cachorro de queda

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱