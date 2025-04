Caprichoso lança álbum 2025 e lota curral Zeca Xibelão

Com o curral Zeca Xibelão completamente lotado, o Boi Caprichoso realizou o lançamento do álbum “É Tempo de Retomada” com um espetáculo que empolgou a nação azul e branca. O evento mostrou uma prévia do que será apresentado na arena do Bumbódromo durante o Festival de Parintins 2025.

A programação começou ainda pela manhã, com passagem de som. À tarde, houve o hasteamento do pavilhão azul. À noite, o espetáculo reuniu aproximadamente 700 participantes, entre CDC, Troup, Raça Azul, Marujada, banda, vaqueirada, produção, itens e equipes técnicas.

Presidente agradece empenho coletivo na preparação do show

O presidente Rossy Amoedo destacou a dedicação das equipes envolvidas no projeto.

“A palavra que tenho para essas pessoas é gratidão. Eles são nosso combustível: a Raça, a Marujada, nossos brincantes, Troup, CDC. É preciso ter um olhar ainda mais humano para essas pessoas que se doam pelo Caprichoso. Só tenho a agradecer por essa dedicação total ao boi”, disse Amoedo.

Ingressos esgotados e transmissão ao vivo

Os ingressos foram esgotados 10 horas antes do início do espetáculo, demonstrando a grande expectativa em torno do evento. A transmissão ocorreu ao vivo pelo canal oficial do Caprichoso no YouTube e pela TV A Crítica, alcançando grande repercussão nas redes sociais.

O tripa Alexandre Azevedo comemorou a recepção calorosa do público.

“É sempre uma emoção muito grande quando venho evoluir para a minha galera, lotando esse curral maravilhoso. Me sinto muito honrado por carregar essa paixão de uma nação que é o nosso boi Caprichoso”, afirmou.

Conselho de Arte promete espetáculo surpreendente na arena

Segundo Ericky Nakanome, presidente do Conselho de Arte, a festa foi apenas uma amostra do que está por vir na arena.

“É um projeto novo e tradicional do boi. Ao mesmo tempo em que nos propomos a retomar as tradições, também analisamos e consideramos todas as questões contemporâneas, todas as realidades atuais em que a Amazônia, e o boi Caprichoso inserido nela, se encontram”, explicou.

Homenagem aos povos originários reforça compromisso do Caprichoso

O lançamento do álbum aconteceu no dia 19 de abril, Dia dos Povos Originários. A escolha da data foi um gesto simbólico de valorização e respeito aos povos indígenas. A temática esteve presente nas apresentações da cunhã-poranga Marciele Albuquerque e do pajé Erick Beltrão.

“É uma data importante, e fico feliz em ver o Caprichoso sempre levantando a bandeira dos nossos povos indígenas”, comentou Marciele.

Gilvana Borari, indígena e membro do Conselho de Arte, reforçou o posicionamento do bumbá.

“O Caprichoso vem levantando essa bandeira, dando as mãos aos povos originários para mostrar, além de um espetáculo, a luta por meio da arte, das toadas, dos rituais e também através das representatividades que ele carrega e traz para a arena e para Parintins”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria

