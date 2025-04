Por que o anel do papa é quebrado? Entenda

Mundo – ​Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica inicia um processo tradicional e simbólico para escolher seu novo líder, e o primeiro passo é a destruição do Anel do Pescador, símbolo da autoridade papal.

O camerlengo, responsável pela administração do Vaticano durante o período sem papa, remove o anel do dedo do pontífice falecido e o destrói na presença dos cardeais. Essa ação impede o uso indevido do anel, que antigamente servia para selar documentos oficiais.​



Período de Luto e Preparação

Após a confirmação da morte, o Vaticano entra em luto oficial, com nove dias de cerimônias religiosas. Durante esse período, os cardeais com menos de 80 anos se reúnem em Roma para preparar o conclave, a eleição do novo papa.​

O Conclave

O conclave ocorre na Capela Sistina, onde os cardeais ficam isolados do mundo exterior. Eles votam até quatro vezes por dia, sendo necessário um mínimo de dois terços dos votos para eleger o novo papa. A cada votação, a queima dos votos gera fumaça: preta se não houver decisão, branca quando um novo papa é escolhido.​



Anúncio do Novo Papa

Após a eleição, o novo papa é apresentado ao público com a tradicional frase em latim “Habemus Papam” (“Temos um papa”), seguido de sua primeira bênção na sacada da Basílica de São Pedro.​

(*) Com informações da CNN

Leia mais:

Fiéis lotam Catedral da Sé em missa para homenagear papa Francisco

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱