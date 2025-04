Casos de doenças respiratórias caem 24,6% no Amazonas entre janeiro e abril

No mesmo período, ocorreram 19 óbitos por vírus respiratórios, uma queda de 42,4% em comparação aos 33 óbitos registrados no ano anterior

Manaus (AM) – ​A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) divulgou nesta segunda-feira (21) o novo Informe Epidemiológico de Vírus Respiratórios. O relatório destaca uma redução nos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados a vírus respiratórios no estado.​

Entre 1º de janeiro e 19 de abril de 2025, foram notificados 1.116 casos de SRAG no Amazonas, sendo 377 causados por vírus respiratórios. Esse número representa um aumento de 24,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 500 atendimentos por vírus respiratórios.​

No mesmo período, ocorreram 19 óbitos por vírus respiratórios, uma queda de 42,4% em comparação aos 33 óbitos registrados no ano anterior. Dos 19 óbitos em 2025, 17 foram por Covid-19, um por rinovírus e um por parainfluenza.​

Nas últimas três semanas (30 de março a 19 de abril), as faixas etárias mais afetadas foram:

60 anos ou mais (29,4%)

menores de 1 ano (23,6%)

1 a 4 anos (16,7%)

40 a 59 anos (10,1%)

20 a 39 anos (9,3%)

5 a 9 anos (7,2%)

10 a 19 anos (3,7%)​

Os vírus mais identificados em amostras laboratoriais encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) foram:

rinovírus (47%)

influenza A (25%)

influenza B (19,4%)

adenovírus (6%)

vírus sincicial respiratório (VSR) (3,2%)

coronavírus SARS-CoV-2 (2,4%)

parainfluenza (1,3%)​Rádio e TV Encontro das Águas

O documento completo está disponível no site da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.​

Rede de Assistência Estadual

De acordo com a SES-AM, o atendimento inicial às síndromes gripais deve ser procurado nas Unidades Básicas de Saúde. Em casos mais graves, procure atendimento hospitalar. A rede estadual conta com 17 unidades de referência na capital para o atendimento das SRAGs, com equipes capacitadas para prestar assistência.

Estratégias como o programa Alta Oportuna, implantado nos prontos-socorros infantis, são exemplos de ações que também vêm contribuindo com o maior controle.

A medida, que consiste em entregar aos pais o kit de medicamentos e orientações para o tratamento em casa, após a alta hospitalar, não só vem ajudar a evitar que uma criança retorne ao hospital, como também ajuda a desafogar a rede de urgência e emergência.

Medidas de Prevenção

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, orienta que, para prevenir as síndromes respiratórias, é fundamental adotar medidas simples, como a higienização frequente das mãos, a prática da etiqueta respiratória (cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar) e evitar aglomerações.

É necessário que pessoas com sintomas de doenças, profissionais de saúde, que precisem entrar em contato com indivíduos sintomáticos e quem faz parte do grupo de risco, como idosos, quem tem comorbidades e indivíduos com doenças de imunossupressão, usem máscara de proteção respiratória para evitar a transmissão de vírus respiratórios.

É ainda essencial proteger crianças menores de seis meses de idade, evitando a exposição a ambientes de risco. A vacina contra Covid-19 e Influenza é distribuída para todo o Amazonas e é recomendada para o público elegível, sendo uma medida importante para a redução da transmissão e a prevenção de complicações graves das doenças.

Leia mais:

Nova vacina para grávidas no SUS previne problemas respiratórios em recém-nascidos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱