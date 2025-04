Amiga do Papa Francisco quebra protocolo e presta homenagem no velório

Geneviève Jeanningros, amiga do pontífice, rezou e chorou em uma despedida silenciosa e respeitada pela segurança do local

No velório do Papa Francisco, que ocorre nesta quarta-feira (23), uma freira quebrou o protocolo tradicional ao permanecer próxima ao caixão do pontífice. Amiga do pontífice, Geneviève Jeanningros rezou e chorou por vários minutos sem ser interrompida, enquanto cardeais e bispos prestavam suas últimas homenagens.

O protocolo determina que apenas cardeais, bispos e funcionários do Vaticano podem se despedir 1º do pontífice. Contudo, a Guarda Suíça permitiu que a religiosa de 81 anos tivesse acesso ao local por saber que o papa desejaria sua presença, segundo o jornal El Mundo.

Geneviève o visitava semanalmente às quartas-feiras. Francisco também retribuía as visitas ocasionalmente. Francisco costumava chamá-la de “enfant terrible” –termo em francês para definir uma pessoa não ortodoxa, inovadora ou de vanguarda.

Pertencente à congregação das Pequenas Irmãs de Jesus, a freira se dedica a ajudar mulheres transgênero e trabalhadores de feiras em Óstia, na costa da região do Lácio, na Itália, há 56 anos. Em diversas ocasiões públicas, ela esteve ao lado do papa e a relação de amizade entre os 2 era conhecida pelos membros do Vaticano.

Sepultamento

Em uma ruptura com a tradição, o Papa Francisco solicitou ser sepultado em um único caixão de madeira revestido de zinco, em vez do tradicional conjunto de 3 caixões. Também será o 1º papa em mais de um século a ser enterrado fora do Vaticano.

No final de 2023, o pontífice revelou que já havia “preparado” seu túmulo na Basílica de Santa Maria Maior, no bairro Esquilino, em Roma (Itália). Estas mudanças nos procedimentos funerários refletem a abordagem reformista que caracterizou o pontificado de Francisco, priorizando simplicidade e humildade mesmo em seus ritos.

Na terça-feira (22), o Vaticano confirmou que o enterro de Francisco será no sábado (26). Às 10h locais (5h em Brasília) será celebrada, no átrio da Basílica de São Pedro, a Missa das Exéquias, que marca o 1º dia do Novendiali (novenário), os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido.

Ao final da celebração, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio —as despedidas solenes. Em seguida, o caixão de Francisco será levado para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

