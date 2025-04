Corpo é encontrado em igarapé no Adrianópolis, em Manaus

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um igarapé, localizado entre a Avenida Mario Ypiranga e a rua Sultão Saladino, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quarta-feira (23).

Um morador que passava pelo local para colher frutas acabou se deparando com o corpo e se encaminhou ao núcleo do Recupera Fone para denunciar o caso. No local, os policiais da 16° Cicom foram acionados.

O corpo apresentava ferimentos de arma branca e a polícia acredita que a vítima já estava no local há dois dias. A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e prestaram serviço. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

