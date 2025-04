Torta supostamente envenenada deixa três pessoas em estado grave

Três pessoas estão internadas em estado grave na UTI após consumirem uma torta de frango supostamente envenenada, vendida por uma padaria no bairro Serrano, em Belo Horizonte. O caso ocorreu na última terça-feira (22).

Dono culpa padeiro freelancer

O dono da padaria responsabilizou um “padeiro freelancer” pelo preparo do salgado. Segundo ele, o funcionário trabalhou apenas seis dias no local e sua última aparição foi no domingo (20). O empresário afirmou à Polícia Militar que não possui o endereço nem o contato do padeiro e que o pagamento era feito em espécie, sem comprovante.

Padaria é interditada

A Vigilância Sanitária interditou a padaria na terça-feira (23), após constatar diversas irregularidades. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estabelecimento não possuía alvará sanitário nem cadastro para iniciar o processo de regularização. A estrutura e a higiene do local também estavam em desacordo com as normas.

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) foi notificado e monitora o caso. A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que o Alvará de Localização e Funcionamento da padaria está regular.

Vítimas relataram que torta estava azeda

Duas mulheres, de 23 e 75 anos, e um homem, de 24, estão entubados em estado grave após consumirem a torta. Segundo a Polícia Militar, familiares disseram que os três ingeriram uma torta de frango e uma empada compradas no local. Horas depois, voltaram à padaria e relataram que a torta estava azeda. O dinheiro foi devolvido após os funcionários também perceberem cheiro forte no alimento.

O dono da padaria relatou que os produtos estavam congelados desde sábado (19) e eram apenas aquecidos no momento da venda.

Câmeras estariam queimadas

Durante a investigação, os policiais solicitaram imagens das câmeras de segurança, mas o dono alegou que os equipamentos haviam sido danificados por um incêndio recente no estabelecimento.

A Polícia Civil informou que o representante legal da padaria foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O padeiro não foi localizado. Produtos da padaria foram apreendidos para perícia.

Família relata sintomas

Segundo parentes, os jovens visitaram a idosa na segunda-feira (21) e passaram mal durante a madrugada. Eles foram encaminhados a um hospital em Sete Lagoas, onde permanecem entubados. A idosa, que passou mal na manhã de terça, precisou ser reanimada pelo filho e também foi levada à UTI.

A equipe médica suspeita de envenenamento por substâncias como Carbamato, Organofosforato ou Toxina Botulínica, a serem confirmadas por exames laboratoriais.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Mulher é suspeita de matar marido com veneno em marmita

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱