Vídeo: onça-pintada que pode ter devorado caseiro é capturada

Uma onça-pintada macho, que pode ter atacado e devorado o caseiro Jorge Ávalos, de 60 anos, foi capturada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) na madrugada desta quinta-feira (24), em Mato Grosso do Sul.

Conforme a PMA, o animal pesa 94 quilos e foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, que está isolado por questões de segurança, com acesso restrito a pessoas autorizadas.

A captura foi realizada com apoio de pesquisadores e surpreendeu a equipe por se tratar de um macho, contrariando a expectativa inicial de que o felino fosse fêmea.

O professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Geanderson Araújo, acompanhou a operação e relatou que o animal aparenta estar debilitado. “Ela está magra, muito magra. Agora, precisamos avaliar os próximos passos”, afirmou o pesquisador.

Jorge Ávalos, conhecido como “Jorginho”, trabalhava há 20 anos no pesqueiro Touro Morto, onde o ataque ocorreu.

Segundo o irmão dele, Reginaldo, Jorge costumava enviar fotos e vídeos de onças que circulavam pela área. Em um dos registros feitos dias antes da tragédia, ele brincou com o cunhado ao encontrar pegadas que, segundo ele, seriam de felinos disputando território.

O desaparecimento foi notado na segunda-feira (22), quando um pescador foi até o local para comprar mel e não encontrou Jorge.

Marcas de sangue e pedaços que seriam de carne humana foram encontrados no deck do pesqueiro, o que levou à suspeita de ataque de animal silvestre. A PMA foi acionada e iniciou as buscas, que culminaram na captura do felino.

As investigações seguem para confirmar se a onça capturada foi de fato a responsável pelo ataque.

