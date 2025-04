Dona de casa morre ao inalar mistura feita para limpar banheiro

Marido relatou que idosa passou mal e acabou desmaiando no sofá depois da limpeza

Deusineide de Sousa, de 63 anos, morreu após passar mal enquanto limpava o banheiro de casa, em Goiânia (GO). O caso aconteceu na última sexta-feira (18). Segundo a família, a dona de casa inalou uma mistura de produtos de limpeza e não resistiu. A Polícia Civil investiga a causa da morte.

De acordo com o marido da vítima, Josemar Carlos da Silva, o casal havia acabado de almoçar quando Deusineide decidiu fazer a faxina. Ela preparou uma mistura com cloro e desengraxante automotivo para limpar o banheiro. Poucos minutos após aplicar a substância, começou a se sentir mal.

“Foi quando ela saiu do banheiro, deitou no sofá, me pediu água e foi apagando. É um cheiro muito forte”, relatou Josemar em entrevista à TV Anhanguera.

Socorro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, a equipe constatou que Deusineide já estava sem vida. Apesar da suspeita de intoxicação por inalação de produtos de limpeza, a família aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da morte.

