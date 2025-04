Vídeo mostra turista argentina perdendo carteira antes de acusar baiana de furto

Caso ocorreu em Praia do Forte, destino turístico do Litoral Norte da Bahia

A câmera de segurança de uma loja registrou o momento em que uma turista argentina perde a própria carteira antes de acusar uma baiana de receptivo de furto, em Praia do Forte, destino turístico do Litoral Norte da Bahia. O caso aconteceu no dia 28 de março, e a CNN teve acesso ao novo vídeo nesta quinta-feira (24).

Nas imagens, a argentina aparece sentada em um banco e após levantar-se rapidamente, a carteira cai no chão sem ela ver. Em seguida, uma outra pessoa passa, pega o objeto e entrega para um estabelecimento comercial logo em frente.

Acusação

Segundo Jucione Manuele, que trabalha como baiana de receptivo, a turista e o marido pediram para tirar fotos com ela logo depois dessa situação. Foi neste momento que a argentina percebeu a falta da carteira e suspeitou de Jucione. A trabalhadora foi obrigada a se despir do seu traje para provar a inocência.

O casal foi denunciado por calúnia. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o inquérito sobre o caso já foi encaminhado para a Justiça, após todos os envolvidos serem ouvidos. No entanto, detalhes da investigação não podem ser divulgados.

Transtornos

Jucione conversou mais uma vez com a CNN e revelou que tem enfrentado dificuldades financeiras. Contou ainda que não sabe mais se vai trabalhar recepcionando turistas e tirando fotos.

“Minha vida ficou destruída. Não sei mais o que fazer, porque estou devendo algumas contas. Eu cheguei a voltar, mas percebi retaliação de algumas pessoas. Não tenho certeza, mas deu para ver que era uma retaliação. Donos de hotéis e pousadas contratando baianas para que eu não possa mais ganhar o meu sustento e meu psicológico não ficou bem. Eu não acredito mais em justiça. Não tem justiça para preto”, desabafou.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Índia: Ataque contra turistas deixa pelo menos 24 mortos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱