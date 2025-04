Rosa de Saron retorna a Manaus com show no Centro Histórico

Manaus volta a receber a banda cristã Rosa de Saron no dia 2 de maio, em apresentação no Complexo Boothline, no Centro Histórico da cidade. O show celebra os 35 anos do grupo e começa às 21h. Os portões da experiência VIP abrem às 18h30.

Após seis anos sem se apresentar na capital amazonense, a banda retorna com um repertório que reúne músicas dos álbuns mais recentes e sucessos que marcaram sua trajetória. Os ingressos estão disponíveis no site Clube do Ingresso, com valores a partir de R$ 80.

Repertório combina clássicos e momentos de reflexão

A apresentação traz canções que mesclam momentos de celebração com trechos mais introspectivos. De acordo com os integrantes da banda, o objetivo é transmitir uma mensagem cristã de esperança, fé e amor.

Durante o show, o público poderá relembrar composições que marcaram época e conhecer novas faixas que fazem parte dos projetos atuais.

Experiência VIP oferece contato direto com a banda

Para quem busca uma experiência diferenciada, há a opção de ingresso VIP, que inclui acesso aos bastidores, interação com os músicos, fotos e explicações sobre o funcionamento dos equipamentos usados na apresentação.

Banda Seven abre a noite musical

A abertura do evento ficará por conta da banda amazonense Seven, originária do município de Coari. O grupo tem ganhado espaço na cena musical ao levar mensagens cristãs por meio da música.

Vale destacar que não haverá venda de bebidas alcoólicas no evento. Crianças de até cinco anos têm entrada gratuita, enquanto as de seis a 14 anos pagam valor promocional.

Grupo acumula prêmios e participações históricas

Formada em 1988, na cidade de Campinas (SP), Rosa de Saron já recebeu prêmios como Disco e DVD de Ouro, DVD de Platina e duas indicações ao Grammy Latino.

Além das conquistas discográficas, a banda participou de momentos importantes do cenário católico, como a Jornada Mundial da Juventude, em Madri (2011), representando o Brasil, e em 2013, no Rio de Janeiro, com apresentação para o Papa Francisco.

