Batuc Banzeiro lança EP com fusão de rock e sons do beiradão

A banda Batuc Banzeiro lançou seu novo EP, “Calor de Sombra e Sol”, com cinco faixas que transitam entre o rock alternativo e a música de beiradão. O trabalho está disponível nas principais plataformas digitais e acompanha visualizers que ampliam a proposta estética do projeto.

EP mescla timbres urbanos e raízes amazônicas

As faixas “Tucunaré”, “Saracaju”, “Suor”, “Aos Avós” (com Gabi Farias) e “Alegria e Amor” (com participação de Marcelo Nakamura) estão acessíveis nos perfis oficiais da banda no Instagram, YouTube e Spotify.

Formado por Amada Procópio, Bruno Mattos e Nando Montenegro, o grupo contou com a participação de músicos como Franci Oliver (Silibrina) na percussão, Diego Vargas (Pluma) nos sintetizadores, Ênio Prieto (sax soprano), Manassés Guimarães (trompete), Daniel da Silva (sax alto) e as cantoras Gabriella Dias e Luli Braga nos backing vocals. A gravação ocorreu entre 2023 e 2024.

Conexão com o território e experimentação sonora

“A Batuc Banzeiro é uma maneira de nos conectarmos com nossas memórias e com aspectos da nossa cultura. Dessa forma, começamos a olhar diferente para nossa cidade e para nossa região”, explicou Nando Montenegro.

Segundo o músico, o crescimento urbano da Amazônia inspira reflexões que se traduzem tanto nas letras quanto nos arranjos da banda. “Esse ‘atravessamento’ da Amazônia e de suas culturas tradicionais pelo urbano em crescimento desenfreado nos faz refletir sobre a ideia de ‘desenvolvimento’ que nos é apresentada e sobre um futuro conectado com nossa terra, nossa história e cultura.”

Produção marca fase mais solar da banda

Nando também destacou a diferença entre este trabalho e o primeiro EP da banda, lançado em 2023. “Quando entramos no estúdio para produzi-las, a energia dos shows veio junto. Por isso, costumamos dizer que ele é mais solar e enérgico, diferente do nosso primeiro EP, produzido durante o isolamento social e, por isso, mais introspectivo.”

EP incentiva aproximação com culturas amazônicas

A proposta do Batuc Banzeiro é criar pontes entre a história pessoal dos integrantes e os elementos culturais do território amazônico. “Estamos compartilhando essa busca e esperamos que, quem se conectar com nosso trabalho, encontre inspiração pra conhecer as culturas amazônicas, olhares e ouvidos atentos para absorver sua própria história”, conclui Nando Montenegro.

Ficha técnica e apoio cultural

A produção do EP contou com Felipe Martins (Fepa) na engenharia de áudio e mixagem, que também assinou a coprodução musical. Lucas Cajuhy foi responsável pela edição, e Victor Nery pela masterização.

No audiovisual, participaram Dave Carvalho (design), Demi Brasil (fotografia), Luny Tota (direção e direção de arte), Laryssa Gaynett (direção de fotografia), Bárbara Ribeiro (maquiagem e cabelo) e Yuri Conti (assistência). O projeto foi contemplado pelo Edital Manaus Identidade Cultural, com apoio da Prefeitura de Manaus, Concultura, Manauscult e Ministério da Cultura.

Trajetória da Batuc Banzeiro

A banda surgiu em 2022 com o single “A Rede” e, desde então, tem consolidado sua identidade sonora com base em experimentações e influências amazônicas. Já se apresentou em eventos como o Festival Vozes da Amazônia e na Casa Natura Musical (SP). Além deles, a banda foi ao Sou Manaus Passo a Paço e ao TEDx Amazônia, levando sua música a espaços de reflexão e intercâmbio cultural.

