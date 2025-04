Nova via entre Distrito e Centro é inaugurada e deve reduzir trânsito em Manaus

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (25), o prolongamento da via que interliga as avenidas Silves e Maués, na zona sul de Manaus. A obra, localizada entre os bairros Betânia e Morro da Liberdade, tem o objetivo de melhorar o tráfego entre o Distrito Industrial e o Centro da capital. A entrega faz parte de um pacote de mais de 40 km de intervenções viárias na cidade.

Durante a inauguração, o governador destacou o impacto social da obra.

“É um dia histórico em que me sinto muito realizado, não enquanto autoridade, mas enquanto cidadão. Aqui nós estamos tratando da dignidade e de qualidade de vida para as pessoas”, afirmou Wilson Lima.

Com um quilômetro de extensão, o trecho faz parte de obras complementares do antigo Prosamim 2, de 2014, retomadas pelo Governo do Amazonas a partir de 2019 com o Prosamin+. O investimento foi de aproximadamente R$ 113 milhões, com recursos estaduais e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A intervenção incluiu drenagem, pavimentação de via dupla com três faixas em cada sentido, calçadas, paisagismo, pontos de ônibus e sistema de esgotamento sanitário. Uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Raiz) será integrada à rede, beneficiando cerca de 220 mil moradores.

A nova ligação viária deve reduzir em até 40% o tempo de deslocamento de caminhões entre o Distrito Industrial e o Porto da Manaus Moderna. Para moradores da área, como o autônomo Janssen Cabral, de 58 anos, a obra representa avanço.

“O progresso veio. Isso aí não é um sonho, é uma realidade. A melhoria é grande porque desafoga o trânsito e melhora mais ainda a vida da população”, disse.

A entrega contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de representantes de entidades empresariais e comerciais. A obra integra o maior pacote de mobilidade da capital, que inclui também o “Rapidão”, novo rodoanel em construção.

