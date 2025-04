Wilson Lima autoriza obras que vão ampliar em 25% a rede de esgoto de Parintins

Investimentos do Prosai ampliam rede de esgoto e garantem água potável antes do Festival de Parintins.

O governador Wilson Lima assinou, nesta sexta-feira (11), a ordem de serviço que marca o início das obras de saneamento em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O município, que atualmente não possui rede de esgoto, passará a ter cobertura de 25%. As ações fazem parte do Programa de Saneamento Integrado (Prosai).

Além disso, o governador entregou licenças ambientais para a perfuração de dois novos poços. A meta é garantir o fornecimento de água potável a 100% das casas conectadas à rede de distribuição até junho, antes do Festival de Parintins.

“Esse é um problema que Parintins sofre há muito tempo, e temos dado prioridade para que a gente possa ter água de qualidade na torneira das pessoas. Termos água potável de qualidade chegando na casa das pessoas é uma tranquilidade para quem mora em Parintins e ao turista que está vindo para cá”, afirmou Wilson Lima.

No aeroporto Júlio Belém, o governador foi recebido pelos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, além do prefeito Matheus Assayag. A comitiva contou com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, o deputado estadual Dr. Gomes e secretários estaduais.

Governo do Amazonas inicia ampliação do saneamento em Parintins

O Prosai Parintins teve início em 2024, com ações coordenadas pelo próprio governador. Trata-se do maior investimento já realizado no interior do estado. A obra pretende transformar o cenário do saneamento no município, onde 45% dos resíduos não recebem tratamento, 31% são despejados em corpos hídricos e 14% lançados a céu aberto.

A rede de esgoto implantada visa reduzir riscos sanitários e doenças causadas pela contaminação do solo. O projeto também resolve, de forma definitiva, o problema histórico da água contaminada por metais pesados na cidade.

Licenças liberam perfuração de novos poços para abastecimento

Durante o evento, o governo concedeu duas novas licenças ambientais e renovou outra já existente. Os poços farão parte do novo sistema de abastecimento: um será instalado no terreno da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em apoio ao CRD1, e o outro no terreno do Corpo de Bombeiros, vinculado ao CRD3.

Obras alcançam bairros e preveem nova estrutura urbana

Em visita técnica, o governador vistoriou as obras no CRD2, onde estão sendo perfurados cinco poços. O local também contará com reservatório e laboratório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Na sequência, ele acompanhou intervenções nas ruas Nhamundá e Barreirinha, no bairro Palmares. A nova rede de abastecimento já soma 22 quilômetros, beneficiando áreas como Itaúna 2, Paulo Corrêa, Laddy Laura, Jacareacanga, São Francisco, Djard Vieira, São Vicente, São Benedito, Vitória Régia, Emílio Moreira, Palmares, Distrito Industrial e Conjunto Macurany.

População comemora avanços no saneamento básico

O comerciante Vilmar Conceição, morador do bairro Palmares, destacou a relevância da obra para a saúde da população.

“Nós parintinenses merecemos e precisamos desse saneamento básico, que é o que está faltando aqui para nós de Parintins. A expectativa é a melhor possível, vai ser melhor para a saúde do povo. Muitos governos passaram e não fizeram. E o governo Wilson Lima teve essa coragem. Isso se chama coragem, pois todo mundo quer fazer obra para enxergarem. Por baixo da terra ninguém quer fazer”, declarou o morador.

Prosai Parintins: investimento histórico e impactos esperados

O projeto contempla a construção de quatro Centros de Reservação e Distribuição (CRDs), dez poços profundos, sete poços recuperados, uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 34 quilômetros de rede coletora, quatro estações elevatórias e 2.423 ligações domiciliares. A rede de drenagem também será ampliada em sete quilômetros.

Com investimento total de US$ 87,5 milhões — US$ 70 milhões financiados pelo BID e US$ 17,5 milhões de contrapartida estadual —, o Prosai ainda prevê a requalificação de uma área de 208 mil metros quadrados na Lagoa da Francesa, abrangendo seis bairros e beneficiando 12 mil pessoas.

Entre as estruturas previstas estão mercado, parques urbanos, praças, ciclovias, playgrounds, quadras, quiosques, Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e o Centro de Qualificação da Mulher Parintinense.

Na área habitacional, 832 famílias serão reassentadas de áreas de risco. Destas, 504 receberão unidades habitacionais, e as demais serão atendidas com soluções conforme seu perfil socioeconômico.

