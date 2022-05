Inscrições abertas para o ‘Curso Sesc Vivendo a Maternidade’ em Manaus

Manaus (AM) – Com o intuito de auxiliar as mulheres durante a gravidez e nos primeiros cuidados com o bebê, assim como profissionais que atuam nesta área, o Sesc AM promove o curso Vivendo a Maternidade. O encontro será realizado no período de 9 a 13 de maio, das 13h às 17h, no salão de eventos Zezinho Corrêa (unidade Sesc Balneário, av. Constantinopla, 288, Alvorada), em Manaus.

As inscrições já podem ser feitas pelo número (92) 98415-6571 (WhatsApp) ou diretamente nas unidades do Sesc AM e são gratuitas mediante a doação de uma lata de leite que deverá ser entregue no primeiro dia do evento.

O que esperar do curso

Nos cinco dias de curso, serão oferecidas palestras, oficinas e exposições, que abordarão assuntos relacionados à gravidez, entre eles, os principais sintomas no período, gravidez de gêmeos, vacinas, diabetes, atividade física, relaxamento e alongamento, alimentação, prematuridade e pré-eclâmpsia.

No curso, também serão tratados os cuidados com o recém-nascido durante e após o parto, as diferenças entre o parto normal e o cesariano, os cuidados com o recém-nascido na sala de parto, a troca de fralda, o banho do bebê, além do direito da gestante, fisioterapia pélvica e a importância da doula.

A coordenadora de saúde do Sesc, Fabiana Amazonas, reforça a importância do apoio às mães durante e após a gestação.

“Assim como o recém-nascido, que precisa de cuidado e atenção, a mãe também precisa de dedicação neste momento. É daí que vem a importância de poder contar com uma rede de apoio, seja com o marido ou companheiro, familiares, amigos e até médicos e enfermeiros. As mamães precisam de suporte, principalmente emocional, para que este período se torne ainda mais agradável, prazeroso e que a faça se sentir acolhida durante os primeiros meses de vida da criança, que geralmente são os mais atribulados”, explica.

As palestras do Sesc Vivendo a Maternidade serão ministradas por especialistas em pediatria, direito, enfermagem, fisioterapia e nutrição.

O curso será direcionado a gestantes, a seus acompanhantes e ao público interessado. Mais informações sobre o Sesc Vivendo a Maternidade podem ser adquiridas pelos telefones (92) 2121-8490 ou (92) 98415-6571 (WhatsApp).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sesc AM reabre vagas gratuitas para cursos de dança e música

Sesc AM possui mais de 80 vagas em aberto para os cursos de cultura

Sesc AM prorroga inscrições para cursos de Flauta Doce e Banda Marcial