Sesc AM possui mais de 80 vagas em aberto para os cursos de cultura

Manaus (AM)– Os cursos de música, dança e artes do Sesc Amazonas foram iniciados nesta semana. Em todas as turmas ainda há vagas disponíveis para novos alunos. As matrículas ficarão abertas até a primeira quinzena do mês de abril.

Os interessados em ingressar nos cursos devem procurar as Centrais de Atendimento do Sesc Amazonas, situadas nos bairros Centro (Rua Henrique Martins, n.427), Alvorada (Sesc Balneário, Avenida Constantinopla, n.288) e Cidade Nova (Rua Visconde de Itanhaém, n.94).

Os cursos para ingresso imediato de novos alunos são: Balé Infantil (06 a 10 anos), Ukulele Infantil (06 a 14 anos), Desenho Infantil (06 a 14 anos), Violão Jovem (a partir de 15anos), Dança de Salão (a partir de 18 anos).

Todas as aulas serão ministradas na unidade do Sesc Balneário. As mensalidades para essas modalidades variam entre R$ 55,00 e R$ 70,00 (para comerciários e dependentes) e R$ 110,00 a R$ 120,00 (para o público em geral).

Também há vagas para os cursos gratuitos, ofertados pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). As aulas de Dança de Salão e Canto Coral no Sesc Centro tiveram início nesta semana, mas os interessados ainda podem ingressar nas turmas.

O programa é destinado, preferencialmente, aos comerciários e dependentes, estudantes da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, devendo estar matriculado ou egresso, e pessoas cuja a renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

As inscrições para as vagas do PCG são realizadas de forma presencial na Seção de Cultura localizada no Anfiteatro Ministro José Bernardo Cabral, situado no complexo da unidade Sesc Balneário (Avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada).

É necessário apresentar os documentos de RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Renda de até três salários mínimos. Para mais informações, o candidato pode entrar em contato pelo telefone: (92) 2121-8453.

Prorrogado

Tiveram o prazo prorrogado para o início das aulas, os seguintes cursos: Teatro para Comerciário (a partir de 18 anos), Balé Jovem (11 a 15 anos), Ukulele Jovem (a partir de 15 anos) e Desenho Jovem (a partir de 15 anos). Com exceção do curso de teatro que acontecerá no Sesc Centro, os demais serão realizados na unidade do Balneário.

Os cursos de Flauta Doce e Banda Marcial (instrumentos de sopro e percussão) fazem parte do programa PCG e também começam em abril. Todas essas modalidades estão com vagas a serem preenchidas.

