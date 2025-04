Willian Costa de Freitas, de 29 anos, foi preso em flagrante na última quarta-feira (23), por por lesão corporal praticada contra duas mulheres, de 19 e 22 anos, em Carauari, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Felipe Carvalho, da 65ª DIP, as diligências iniciaram após as Polícias Civil e Militar serem acionadas sobre o crime. Na ocasião, o suspeito abordou as vítimas em via pública e as agrediu fisicamente. Ele não tem nenhum vínculo com elas.

“Um dos casos chegou a ser flagrado pela câmera de segurança do local do fato e é possível observar o momento em que o autor puxa a vítima de cima da bicicleta em que ela estava e a joga no chão e a agride”, disse o delegado.

Histórico

Segundo o delegado, o homem foi preso logo após ele ter agredido a segunda vítima, em via pública. Ele já tem registros por outras lesões corporais, praticadas contra outras mulheres nas quais ele não tem vínculo, o que demonstra um padrão de comportamento do agressor.

“O homem não possui nenhum laudo médico que comprove transtornos que justifiquem a prática das agressões”, falou o delegado.

Procedimentos

Willian Costa de Freitas responderá por lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

