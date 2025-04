Homem ataca mulher com faca após ela afirmar que não era cristã

Vítima teve duas perfurações por arma branca na região do tórax, dez perfurações nas costas e uma na região da cabeça

Um jovem de 24 anos, esfaqueou uma mulher de 53 anos depois de ela afirmar que não era cristã, em Rio Bonito do Iguaçu (PR). Ele foi preso na madrugada de sábado (26).

A vítima foi atendida pelo Samu e levada ao hospital após sofrer duas perfurações por arma branca na região do tórax, dez perfurações nas costas e uma na região da cabeça. Em conversa com a vítima, ela relatou que momentos antes havia sido abordada pelo autor, o qual lhe pediu orações alegando que isso o ajudaria.

Após a breve conversa, ele se retirou do local, mas a seguiu até o endereço onde ocorreu a agressão. Lá, abordou-a novamente e perguntou se ela era cristã. Ao responder que não praticava essa religião, o agressor afirmou que, por esse motivo, a mataria.

Com o canivete, o autor desferiu dois golpes na região do peito, mas, segundo a vítima, a lâmina fechou e ela caiu no chão. Em seguida, o homem a golpeou dez vezes nas costas e uma vez na cabeça.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio, furto e pelo homicídio de Hélio André Taborda, de 49 anos. O autor dos crimes era procurado desde quinta-feira (24), quando esfaqueou uma senhora com mais de 11 golpes.

(*) Com informações da CNN Brasil

