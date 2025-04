Homem mata rival a facadas por vingança em Jutaí, no AM

Vítima foi morta com golpes de faca, no dia 17 de março deste ano

Kellison de Souza Bastos, de 20 anos, foi preso nesta quinta-feira (24), pelo homicídio de Luiz Fernando Ferreira, que tinha 23 anos, ocorrido no dia 17 de março deste ano, no bairro São Pedro, em Jutaí, interior do Amazonas.

Motivação

De acordo com a delegada Mariane Bezerra, da 56ª DIP de Jutaí, no dia do crime, o autor desferiu golpes de faca na vítima, que a levaram a óbito. A motivação do crime teria sido vingança.

“Em interrogatório, o autor contou que, em 2024, o seu irmão foi agredido e o Luiz Fernando seria um dos envolvidos no caso, e isso o teria motivado a matar a vítima”, disse a delegada.

Segundo a delegada, foi solicitada a prisão preventiva do Kellison e a ordem judicial foi cumprida na manhã desta quinta-feira, na estrada do Copeçu, zona rural de Jutaí.

“O Kellison também é investigado por ameaçar a sua ex-companheira de morte. Essas situações reforçam o perfil violento dele. O caso de agressão contra o irmão dele continua sendo apurado pela 56ª DIP”, falou a delegada.

Procedimentos

Kellison de Souza Bastos responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

