Detran flagra 120 motociclistas sem capacete e 51 motoristas bêbados no feriado em Manaus

Durante a Operação Feriado do Trabalhador, realizada nesta quinta-feira (1º), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 120 motociclistas circulando sem capacete e 51 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Manaus.

A ação foi feita em conjunto com a Polícia Militar e teve foco na Lei Seca e na fiscalização de motocicletas.

As blitzes aconteceram em pontos estratégicos das zonas Leste, Norte, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste, além das rodovias AM-010 e AM-070. Ao todo, foram registradas 968 irregularidades.

Entre as infrações mais graves estão:

123 motoristas sem capacete

motoristas sem capacete 51 motoristas dirigindo sob efeito de álcool

motoristas dirigindo sob efeito de álcool 48 motoristas sem CNH

motoristas sem CNH 24 condutores permitindo que pessoas sem CNH dirigissem

condutores permitindo que pessoas sem CNH dirigissem 23 veículos sem placa

veículos sem placa 50 motoristas dirigindo com calçado inapropriado

motoristas dirigindo com calçado inapropriado 20 motoristas com CNH vencida

motoristas com CNH vencida 18 veículos com descarga livre

veículos com descarga livre 16 passageiros sem cinto de segurança

passageiros sem cinto de segurança 15 veículos com lotação excedente

veículos com lotação excedente 16 veículos em mau estado de conservação

Segundo o coordenador de Fiscalização de Trânsito do Detran-AM, Arthur Cruz, as operações seguem com reforço durante o fim de semana. “Nosso objetivo é evitar acidentes e salvar vidas. Irregularidades como essas estão entre as principais causas de sinistros de trânsito em Manaus e em todo o país”, disse.

O Detran-AM reforça que quem for flagrado dirigindo alcoolizado com resultado a partir de 0,05 mg/L no bafômetro comete infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e retenção do veículo.

O condutor que se recusa a fazer o teste também recebe as mesmas penalidades. Se o teste apontar 0,34 mg/L ou mais, o motorista responde por crime de trânsito, com possibilidade de detenção.

