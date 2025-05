Bares e restaurantes esperam faturar aumento de 20% no Dia das Mães

Manaus (AM) – Com a chegada do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (11), o setor de alimentação fora do lar no Amazonas já sente um movimento positivo. Segundo pesquisa realizada pela Abrasel no estado entre os dias 22 e 29 de abril, 87% dos empresários esperam registrar aumento no faturamento em relação à mesma data do ano passado. Para 71% dos entrevistados, esse crescimento deve ficar em até 20%.

A data, considerada uma das mais importantes no calendário de bares e restaurantes em todo o país, anima o setor que ainda busca equilíbrio após períodos de dificuldades. Dos estabelecimentos que devem funcionar no domingo, 21% esperam aumento de até 5%; 30% projetam entre 6% e 10%; e 20%, entre 11% e 20%.

Outros 8% acreditam que o crescimento pode chegar entre 21% e 30%, e mais 8% apostam em faturamento superior a isso. Apenas 6% afirmaram que não estavam abertos na data em 2024, e apenas 1% estimam queda nas vendas.

Para Franco Andrade, presidente da Abrasel no Amazonas, “o Dia das Mães é uma data estratégica para o nosso setor e para o comércio como um todo. A expectativa é de aumento nas vendas e esse otimismo ajuda a recuperar parte das perdas acumuladas. Mesmo com sinais de melhora, muitos negócios ainda enfrentam dívidas e dificuldades para reajustar preços. Precisamos de apoio concreto para garantir a sustentabilidade do setor. A Abrasel está articulando ações para apoiar bares e restaurantes no Amazonas, especialmente os que mais sofreram nos últimos anos”, afirma.

A melhora gradual no desempenho do setor também aparece nos dados financeiros mais recentes: em março, caiu para 20% o percentual de empresas operando no vermelho – uma redução de 15 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já 42% registraram equilíbrio nas contas e 37% apresentaram lucro.

Mesmo com o cenário mais promissor, os desafios permanecem. A inflação e o aumento de custos seguem pressionando os estabelecimentos: 32% não conseguiram reajustar os preços nos últimos 12 meses, e outros 62% fizeram ajustes conforme ou abaixo da inflação acumulada no período. Apenas 6% afirmam ter conseguido repassar os aumentos acima do índice.

Outro ponto de atenção é o endividamento. Um terço dos negócios (33%) acumulam dívidas em atraso, sendo os principais débitos ligados a impostos federais (56%), empréstimos bancários (41%) e encargos trabalhistas e previdenciários (37%).

Além do Dia das Mães, o desempenho positivo da Páscoa também contribuiu para o otimismo atual. Abril foi marcado por feriados que movimentaram o consumo, especialmente nos setores de alimentação e lazer, fortalecendo o caixa de muitos empreendedores locais.

Panorama Nacional

Em nível nacional, a pesquisa da Abrasel também aponta otimismo: 78% dos empresários brasileiros esperam faturar mais no Dia das Mães, sendo a maioria com previsão de crescimento de até 20%. A proporção de empresas operando no prejuízo caiu de 30% para 22%, e 38% apresentaram lucro em março.

Ainda assim, o desafio da inflação segue presente em todo o país – apenas 38% dos estabelecimentos conseguiram reajustar seus preços de forma compatível com os custos.

(*) Com informações da assessoria

