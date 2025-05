Quatro homens, com idades entre 18 e 27 anos, foram presos por envolvimento com tráfico de drogas, durante a tarde de sexta-feira (9), no bairro Cidade Nova, em Iranduba, interior do Amazonas. Na ocasião, um adolescente de 15 anos foi apreendido.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando sobre o tráfico de drogas e a presença de um grupo armado em uma estância situada na rua Castelo Branco. Durante o cerco policial, cinco suspeitos foram abordados e com eles os policiais encontraram um revólver calibre 38, uma munição intacta, porções de maconha, cocaína e oxi, além de três balanças de precisão e R$ 26,35 em espécie.

O quinteto, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

