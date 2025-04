Justiça condena grupo por tráfico após maior apreensão de drogas em Tabatinga

Denúncia do MPF pediu condenação por tráfico internacional de drogas e posse ilegal de armas

A Justiça Federal em Tabatinga (AM) condenou quatro pessoas por tráfico internacional de drogas e posse ilegal de armas, em caso que representa a maior apreensão de entorpecentes já registrada na região e uma das maiores do estado do Amazonas.

A sentença atendeu aos pedidos do Ministério Público Federal (MPF), com penas superiores a oito anos de prisão em regime fechado.

A condenação é resultado de uma operação realizada em julho de 2024, na comunidade Vila Nova, zona rural de Tabatinga. Na ocasião, foram apreendidos mais de 3,7 toneladas de drogas, incluindo maconha tipo skunk, pasta base e cloridrato de cocaína. Também foram localizadas armas de fogo e diversas munições.

📦 Tráfico transnacional

De acordo com o MPF, os condenados integravam um esquema criminoso responsável por transportar e ocultar grandes carregamentos de entorpecentes oriundos do Peru, com destino final em Manaus, caracterizando tráfico transnacional de drogas.

📄 Decisão judicial

A Justiça considerou as provas apresentadas pelo MPF — depoimentos, laudos e documentos — como suficientes para comprovar a responsabilidade dos réus.

O juiz aumentou as penas ao considerar:

a natureza internacional do tráfico ;

; a quantidade e variedade das drogas;

das drogas; a presença de armas de fogo, que agravam o risco à ordem pública.

Além da reclusão, os réus também foram condenados ao pagamento de multas.

Segundo o MPF, a apreensão não foi um caso isolado:

“Demonstram não se tratar de traficantes eventuais, mas de parte de uma estrutura criminosa maior e mais organizada responsável pela internalização de vultosa quantidade de droga no Brasil, através desta tríplice fronteira”, destaca trecho das alegações assinadas pelo procurador da República Guilherme Diego Rodrigues Leal.

Caso não haja recursos, o processo seguirá para a fase de execução penal.

