‘Lei Seca’ prende 38 condutores durantes fiscalização em Manuas

Na madrugada deste sábado (10), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com a Polícia Militar (PMAM) e a Polícia Civil (PCAM), realizou mais uma edição da Operação Lei Seca na zona norte de Manaus. A ação tem como objetivo combater a perigosa combinação de álcool e direção, além de contribuir para a redução de acidentes de trânsito.

No total, 38 condutores foram detidos e levados para quatro Distritos Integrados de Polícia (DIP) da capital. De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, David Fernandes, ao ser constatado que o condutor está ao volante com uma concentração de álcool igual e/ou superior a 0,34 mg/L, é previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prisão em flagrante por ser considerado crime de trânsito.

“Os condutores precisam criar a consciência que o alto índice de sinistros e mortes no trânsito, é causado, principalmente, pela falta do uso do capacete de segurança (no caso dos motociclistas) e também pela combinação desastrosa de bebida alcóolica e direção. Nós não queremos atrapalhar a diversão de ninguém, mas se faz necessário tomar as atitudes cabíveis para reduzirmos, cada vez mais, o número de mortes e internações no nosso Estado”, explica David Fernandes.

Ao longo de toda a madrugada, a equipe de Fiscalização do Detran-AM abordou 957 veículos, dos quais 27 foram removidos por irregularidades diversas. Além disso, foram registradas 186 autuações e 62 alcoolemias e seis recusas. “Dessas 62 alcoolemias, 33 estavam acima de 0,34 mg/L, e, portanto, foram encaminhados para os DIPs para os procedimentos cabíveis”, detalha Arthur Cruz, coordenador geral de Fiscalização da instituição.

Segundo Arthur, os casos foram levados para o 1º, 6º, 14º e 19º DIPs. “Nós estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização sobre o trânsito em todo mundo, e os órgãos fiscalizadores fazem sua parte, mas é preciso que os condutores nos ajudem, usando os equipamentos de segurança e evitando beber e dirigir. Somente assim é que poderemos reduzir o número de sinistros e salvar vidas”, finaliza o coordenador geral de Fiscalização do Detran Amazonas.

Nove presos

Ainda nesta semana, entre a noite de quinta-feira (8) e madrugada de sexta-feira (9), o Detran Amazonas constatou 13 casos de alcoolemia na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, na zona norte da cidade. A ação resultou na prisão de nove condutores que foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os condutores apresentaram taxas de alcoolemia entre 0,46 mg/L; 0,61 mg/L; 0,63 mg/L; 0,68 mg/L; 0,72 mg/L e 0,85 mg/L, por exemplo. A operação também registrou 48 autuações, com quatro carros e seis motos removidas.

