Família faz vaquinha para pagar traslado do corpo de arquiteto morto no RJ

A família do arquiteto Igor Sousa da Costa iniciou uma vaquinha online para arrecadar recursos destinados ao traslado do corpo dele do Rio de Janeiro para Anápolis, em Goiás, cidade onde residia.

O corpo de Igor foi localizado na manhã do último sábado (10) na praia de Botafogo, na capital fluminense. Ele havia desaparecido na tarde de 4 de maio, um dia depois da apresentação da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana. O arquiteto havia viajado de Goiás para o Rio para ver o show.

A veracidade da vaquinha foi confirmada à CNN por Wesley Danilo Oliveira, namorado de Igor. A meta é obter R$ 20 mil. Até as 10h deste domingo (11), o valor arrecadado era de quase R$ 19 mil.

“Neste momento de dor e luto, a família e os amigos de Igor precisam de apoio para arcar com os custos do translado de seu corpo do Rio de Janeiro para Anápolis-GO, além das despesas para proporcionar a ele um enterro digno e para que todos possam se despedir como ele merece”, diz texto publicado no site da vaquinha.

Como foi o desaparecimento

Uma amiga do arquiteto relatou à CNN que o casal foi sozinho até a praia no domingo, pretendendo aproveitar o último dia na cidade, e ficaram se revezando durante o dia para entrar no mar, enquanto o outro ficava cuidando dos pertences pessoais. Entretanto, após entrar no mar da praia de Ipanema, na zona sul, Igor não foi mais visto.

Após perceber o desaparecimento, o namorado de Igor procurou o Corpo de Bombeiros, que realizavam as buscas pelo arquiteto desde o dia de seu desaparecimento.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros aponta afogamento como a causa da morte.

