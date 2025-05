Suframa sedia evento sobre capacitação de gestores municipais

Teve início, nesta segunda-feira (12), no auditório da Suframa, o Conexão Amazônia, promovido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O evento que se encerra na terça-feira (13) reúne autoridades e especialistas para discutir políticas públicas e financiamento de projetos sustentáveis.

A cerimônia de abertura contou com a presença do superintendente-adjunto Executivo da Suframa, Luiz Frederico Aguiar; o superintendente regional do Banco da Amazônia (Basa), Éden Sávio Pereira da Silva; o diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Sudam, Aharon Alcolumbre; a diretora de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, Jorgiene Oliveira; o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Caprioli; entre outras entre outros representantes institucionais.

O Conexão Amazônia tem como principal objetivo capacitar gestores municipais para acessar mecanismos de financiamento e captação de recursos destinados a projetos sustentáveis, políticas públicas inovadoras e estratégias de resiliência climática.

Durante o evento, serão abordadas oportunidades como convênios governamentais e parcerias estratégicas, além de estratégias para a elaboração de projetos eficientes, formação de equipes especializadas e cooperação intermunicipal.

Entre os temas em destaque, estão as estratégias para captação eficiente de recursos por meio de fundos nacionais, convênios e programas governamentais, parcerias público-privadas (PPP), financiamento privado, editais e chamadas públicas.

“O desenvolvimento econômico envolve várias perspectivas, e a gente não pode ignorar a perspectiva cultural. A cultura também é desenvolvimento”, afirmou Luiz Frederico Aguiar em seu discurso, destacando a relevância da cultura amazônica e sua integração em políticas de desenvolvimento regional. Aguiar também destacou a importância da parceria da Autarquia com a Sudam e o Banco da Amazônia para a realização das jornadas de integração regional em toda a área de abrangência da Suframa, bem como o impacto benéfico para os municípios onde os eventos ocorrem.

Políticas públicas

Um dos principais temas abordados no Conexão Amazônia, conforme o diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Sudam, Aharon Alcolumbre, é a importância do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) para inclusão produtiva e acesso a políticas públicas.

A capacitação para o CAF busca ampliar o acesso dos agricultores familiares a mais de 20 programas do governo federal, beneficiando comunidades indígenas, quilombolas, mulheres e pequenos produtores.

“A CAF é o RG do agricultor familiar. Hoje, muitos têm dificuldade de acesso aos recursos, mas com essa capacitação vamos mudar essa realidade”, destacou Alcolumbre.

Desenvolvimento sustentável

O presidente do Banco da Amazônia, Éden Sávio Pereira da Silva, reforçou a importância do evento para otimizar o uso de recursos como o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), objetivando fortalecer os municípios na superação de desafios climáticos e no desenvolvimento sustentável.

“Estamos aqui para dialogar, para promover o desenvolvimento sustentável e para garantir que o crédito chegue de forma mais rápida e eficiente à sociedade”, afirmou.

Financiamento

A programação dos dias de evento inclui a apresentação de casos de sucesso, experiências práticas e debates sobre o fortalecimento da capacidade dos municípios em elaborar projetos eficientes e acessar mecanismos de financiamento.

