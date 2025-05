Casal fica ferido em colisão frontal entre dois carros na Zona Norte de Manaus

Um casal ficou ferido após dois carros colidirem de frente na manhã desta terça-feira (13), na avenida Campos Sales, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. O impacto da batida destruiu a parte dianteira dos veículos.

Imagens feitas por uma testemunha e compartilhadas em aplicativos de mensagens mostram os dois carros com a frente totalmente destruída. No vídeo, o homem e a mulher aparecem machucados. A pessoa que grava relata que a mulher quebrou o maxilar, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e realizou o resgate de uma das vítimas, que ficou presa nas ferragens de um dos carros, um Fiat Uno. A equipe utilizou técnicas como remoção da porta, corte da barra de direção e retirada do encosto do banco traseiro para liberar a vítima, que estava com as pernas imobilizadas.

Após o resgate, os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar e encaminharam a vítima a uma unidade de saúde. Até a última atualização, não havia detalhes sobre o estado de saúde dela. O outro carro envolvido, uma Montana, sofreu apenas danos materiais.

