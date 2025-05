Professores são denunciados por crimes sexuais contra alunas em Maraã

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou dois professores da rede estadual de Maraã por crimes sexuais contra adolescentes. Os casos ocorreram entre 2023 e 2024 e incluem acusações de estupro de vulnerável, assédio sexual e constrangimento ilegal.

As investigações começaram após relatos ao Conselho Tutelar e à Secretaria de Educação (Seduc). Boletins de ocorrência, depoimentos e laudos do Creas confirmaram as acusações.

Primeiro professor abusou de quatro alunas

Um dos acusados teria cometido atos libidinosos contra quatro estudantes de 12 a 15 anos. O MPAM afirma que ele ainda tentou constranger três vítimas para obter vantagens sexuais. O caso se enquadra nos artigos 217-A (estupro de vulnerável) e 216-A (assédio) do Código Penal.

O MP pede aumento de pena por uso indevido da função pública e cita o artigo 232 do ECA, que pune constrangimento contra menores.

Segundo professor assediou alunas do 7º ano

O outro acusado teria importunado sexualmente três estudantes do 7º ano, aproveitando-se de sua posição na escola. As denúncias incluem assédio na forma continuada (art. 71 do CP).

O promotor Marcos Túlio Pereira Correia Júnior também solicitou indenizações para as adolescentes afetadas.

