Chow-chow ataca tutora e é submetido à eutanásia

Um cão da raça chow-chow atacou sua tutora, arrancando parte do lábio superior dela, em abril deste ano, em Ji-Paraná, Rondônia. O animal foi submetido à eutanásia após avaliações técnicas. A vítima, Natani Santos, de 35 anos, é técnica de enfermagem e compartilhou o relato nas redes sociais.

Segundo ela, o ataque ocorreu de forma repentina, no momento em que abriu a porta de casa e acariciou o cão — um gesto que fazia diariamente.

“Eu peguei ele, ele tinha 40 dias de nascido, foi criado com todo amor, com todo mimo, com todo dengo. Só que às vezes a gente que tem pet esquece que são animais. Tem um instinto animal, né?”, desabafou.

Ferimentos exigiram cirurgia

Natani levou 12 pontos na região atingida. O animal, chamado Jacke, foi levado ao Centro de Zoonoses, onde a suspeita de raiva foi descartada. A decisão sobre o futuro do cão foi tomada após análise da equipe veterinária.

O esposo de Natani, Thiago, relatou que levou o cão à Secretaria do Bem-Estar Animal por segurança da esposa e do filho de 8 anos do casal. Segundo ele, o chow-chow já apresentava comportamentos possessivos e poderia representar risco à família.

Após saber da intenção de uma ONG em adotar o cão, Thiago retornou ao órgão para tentar resgatá-lo. No entanto, foi informado de que Jacke já havia sido eutanasiado após avaliação de veterinários e adestradores, que concluíram que ele não poderia voltar a conviver com pessoas.

Tutora pede consciência

Apesar da dor física e emocional, Natani demonstrou empatia com outros tutores e deixou um alerta:

“Não quero que se desfaçam de seus animais por causa do que aconteceu comigo. Só digo para procurarem um adestrador.”

A técnica de enfermagem agradeceu o apoio recebido e informou que segue focada em sua recuperação, incluindo tratamento com um especialista em reconstrução facial.

