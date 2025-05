Mulher é presa por incêndio a ônibus em Manaus

Patrícia Carvalho Rodrigues, de 38 anos, suspeita de participar do ataque que resultou na destruição de um ônibus do transporte coletivo em Manaus. A ação criminosa ocorreu no dia 5 de dezembro de 2024, na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã-Açú, zona Oeste da capital. O alvo foi um veículo da linha 320, que foi depredado e incendiado durante a madrugada.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a investigação começou logo após o crime, diante da escalada de vandalismo registrada naquele período. A equipe policial colheu vídeos, depoimentos de testemunhas e provas documentais que apontaram a participação de Patrícia e outros envolvidos.

“A partir de um conjunto robusto de provas, conseguimos identificar os autores e solicitar ao Judiciário os mandados de prisão e busca. As diligências resultaram na captura da suspeita”, afirmou o delegado.

Patrícia foi localizada e presa na manhã de sexta-feira (16/05), em sua residência na comunidade Vivenda Verde, também no bairro Tarumã-Açú. Ela será responsabilizada pelos crimes de dano qualificado, incêndio, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Outros dois envolvidos — Ivanilde Daltro dos Santos, 52, e Wanderson Mendes Ferreira, 34 — seguem foragidos. A polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima por meio do número 181, canal direto da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A Polícia Civil reforça que ataques ao transporte coletivo comprometem a segurança pública e não serão tolerados. As investigações continuam para prender os demais autores e impedir novos atos de violência.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱