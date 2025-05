‘Sabadão do Homem’ oferece vários atendimentos de saúde em Manaus; confira

A Prefeitura de Manaus realiza neste sábado (17) mais uma edição do Sabadão do Homem, com serviços de saúde voltados ao público masculino. A ação será realizada das 8h às 12h, em quatro Unidades de Saúde da Família (USFs) da rede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A campanha busca incentivar os homens, especialmente os de 20 a 59 anos, a cuidarem da própria saúde com atendimentos e orientações específicas.

Unidades com atendimentos neste sábado (17/5)

USF Balbina Mestrinho

📍 Rua Major Silvério Nery, nº 170 – Cidade Nova (Disa Norte)

USF Leonor Brilhante

📍 Av. Autaz Mirim, s/n – Tancredo Neves (Disa Leste)

USF Deodato de Miranda Leão

📍 Av. Presidente Dutra, s/n – Glória (Disa Oeste)

USF Rosa Pereira de Almeida

📍 Rua Dona Mimi, nº 145 – Morro da Liberdade (Disa Sul)

Serviços de saúde ofertados nas unidades

USF Balbina Mestrinho

Aferição da pressão arterial

Testes rápidos para HIV e sífilis

Vacinação

Atendimento do programa HiperDia (hipertensão e diabetes)

Palestras educativas sobre tabagismo e autocuidado

USF Leonor Brilhante

Consultas médicas e de enfermagem

Atividades físicas

Orientações sobre saúde bucal e nutrição

Material educativo sobre prevenção

USF Rosa Pereira de Almeida

Palestras sobre hipertensão

Orientações nutricionais

Testes rápidos para ISTs

USF Deodato de Miranda Leão

Consultas médicas e odontológicas

Testes rápidos para ISTs

Palestras educativas

Distribuição de preservativos

Divulgação do Ambulatório para Fumantes

Campanha segue até o fim de maio

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem da Semsa, Déborah Ary Barbosa, explica que a campanha segue até o final do mês com ações aos sábados. Ela destaca que mais de 30 unidades da rede municipal também oferecem serviços em horário estendido durante a semana.

“Queremos mobilizar os homens para que cuidem da própria saúde. A saúde do homem é a saúde da família como um todo”, reforça.

Próximas datas da campanha

24 de maio

USF Amazonas Palhano (Disa Leste)

USF José Rayol dos Santos (Disa Sul)

31 de maio

USF Leonor de Freitas (Disa Oeste)

⏰ Horário: sempre das 8h às 12h

