VÍDEO: Homem morre atropelado por carro em alta velocidade no Centro de Manaus

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade na madrugada deste domingo (18), na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

Câmeras de segurança registraram o momento exato do atropelamento. As imagens são fortes e mostram o veículo, modelo Ford Ka de cor prata, atingindo a vítima em cheio. Com o impacto, o homem foi arremessado contra uma mureta e morreu na hora.

O motorista não prestou socorro e fugiu do local. O carro não teve a placa identificada.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado às 6h27 na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o atropelamento ocorreu por volta das 3h20. A perícia foi acionada e esteve no local para levantamento das informações.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

