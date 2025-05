Trabalhador é isolado após foco de gripe aviária no RS

Um trabalhador de uma granja em Montenegro (RS) está em isolamento domiciliar após apresentar sintomas gripais. Ele teve contato direto com aves infectadas por gripe aviária, conforme informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

As amostras coletadas foram enviadas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O resultado dos exames deve sair ainda nesta semana.

Gripe aviária em granja comercial acende alerta no Estado

A confirmação do foco em Montenegro — o primeiro em uma granja comercial do Brasil — gerou preocupação entre autoridades sanitárias. Outro foco foi identificado no Zoológico de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul.

Desde sexta-feira (16), equipes de Vigilância em Saúde monitoram os trabalhadores que atuam nos dois locais afetados. A SES também reforçou o acompanhamento de pessoas com possível contato com aves doentes.

Transmissão da gripe aviária em humanos é rara

A gripe aviária é provocada pelo vírus H5N1, um subtipo do influenza A. Ele circula globalmente desde 2006, com maior presença na Ásia, África e norte da Europa.

Segundo o infectologista Marcelo Neubauer, o risco de uma epidemia em humanos é muito baixo. “Não existe um risco de uma pandemia”, afirmou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já registrou mais de 950 casos de infecção humana desde a detecção do vírus, com cerca de metade dos casos evoluindo para óbito.

Ministério tranquiliza população sobre produtos de origem animal

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reforçou que o risco de contaminação para a população é baixo. Os casos registrados envolvem, na maioria, profissionais com contato direto e prolongado com aves infectadas, como tratadores e funcionários de granjas.

A pasta também esclareceu que não há necessidade de restrições alimentares. Os produtos de origem animal inspecionados continuam sendo seguros para o consumo.

