Educação no trânsito fortalece a independência de mulheres motociclistas

Iniciativa gratuita oferece às mulheres motociclistas conhecimento técnico e prático para fortalecer sua autonomia e segurança no trânsito

A crescente presença feminina no motociclismo em Manaus vem ganhando um importante aliado: o projeto Mecânica Yamaha para Mulheres, promovido pela concessionária Braga Motos Yamaha. Com foco na educação, inclusão e valorização da diversidade, a iniciativa gratuita oferece às mulheres motociclistas conhecimento técnico e prático para fortalecer sua autonomia e segurança no trânsito.

Realizado no último sábado (17/05) na unidade Praça 14, o projeto reuniu 30 mulheres que passaram por quatro horas de treinamento intensivo. A programação combinou teoria e prática, abordando temas essenciais como pilotagem defensiva, posicionamento correto na motocicleta, manutenção preventiva, verificação dos freios e calibragem dos pneus. A iniciativa visa não apenas capacitar, mas também criar um ambiente acolhedor para a troca de experiências e esclarecimento de dúvidas, fomentando a confiança e o protagonismo feminino no trânsito.

“Aqui, não ensinamos só mecânica, mas oferecemos respeito, segurança e autoestima. Saí daqui mais preparada para cuidar da minha moto e enfrentar as ruas com mais confiança”, relatou Amanda Beatriz, participante entusiasmada do curso.

O projeto reflete o compromisso da Braga Motos com os pilares ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança, ao promover inclusão, acesso à informação e segurança para mulheres que usam a motocicleta como meio de transporte, trabalho ou estilo de vida. Segundo Rafael Moreira, Gestor de Pós-vendas da concessionária, “Nosso papel vai além da venda de motos. Queremos contribuir para uma mobilidade mais segura, inclusiva e humana, e essa ação tem transformado a relação dessas mulheres com suas motos e com o trânsito”.

A unidade Praça 14 tem se consolidado como um espaço de protagonismo e diversidade, fortalecendo uma mobilidade mais equitativa na região Norte. O projeto Mecânica Yamaha para Mulheres se apresenta como um marco na construção de uma cultura de respeito e empoderamento para as motociclistas locais, incentivando a redução das vulnerabilidades e a democratização do acesso à mobilidade segura.

Com novas edições já planejadas, a Braga Motos segue ampliando o alcance da iniciativa, reafirmando sua missão de transformar vidas por meio da educação e da inclusão no motociclismo.

Augusto Cecílio

(*) Augusto Bernardo Cecílio é Auditor fiscal e professor.

Leia mais: Assédio Moral no trabalho

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱