Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda (26)

A partir desta segunda-feira (26), estão abertas as inscrições para o Enem 2025. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela Página do Participante, até o dia 6 de junho. A taxa de inscrição segue no valor de R$ 85, com vencimento em 11 de junho, podendo ser paga via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

Estudantes inscritos no CadÚnico e alunos do último ano do ensino médio em escolas públicas terão isenção automática da taxa.

Nesta edição, o Enem retoma a função de certificação do ensino médio para maiores de 18 anos que não concluíram a educação básica. A função estava sob responsabilidade do Encceja desde 2017.

Quem optar por essa certificação não pagará taxa, desde que atinja pelo menos 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 na redação.

Pré-inscrição automática

Outra novidade é a pré-inscrição automática dos alunos da rede pública no último ano do ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que esses estudantes só precisarão confirmar os dados e escolher o idioma estrangeiro da prova.

Datas da prova

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), que terão aplicação em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP 30.

Estrutura da prova

O exame contará com quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões, além de uma redação.

1º dia : Linguagens, Códigos, Redação e Ciências Humanas

: Linguagens, Códigos, Redação e Ciências Humanas 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). A prova começa às 13h30.Atendimento especializado

Participantes com necessidades específicas poderão solicitar atendimento adaptado no momento da inscrição. Pessoas transgênero, travestis ou transexuais terão o nome social considerado automaticamente, desde que os dados estejam atualizados na Receita Federal.

Cronograma completo do Enem 2025

Inscrição: 26/05 a 06/06

26/05 a 06/06 Pagamento da taxa: 26/05 a 11/06

26/05 a 11/06 Solicitação de atendimento especializado: 26/05 a 06/06

26/05 a 06/06 Resultado dos pedidos de atendimento: 13/06

13/06 Recurso sobre atendimento: 16/06 a 20/06

16/06 a 20/06 Decisão final do recurso: 27/06

27/06 Provas: 09 e 16/11

09 e 16/11 Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30/11 e 07/12

30/11 e 07/12 Reaplicação (casos excepcionais): 16 e 17/12

16 e 17/12 Resultado final: 16/01

(*) Com informações do SBT News

