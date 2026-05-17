Café Robusta

Safra de 2026 supera expectativas, com produtividade acima de 107 sacas por hectare

Incentivador da agricultura como um dos pilares da economia do Amazonas, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) participou, na tarde deste sábado (16), da colheita da primeira safra do café Robusta Amazônico de 2026, no município de Silves.

O evento ocorreu na Associação Solidariedade Amazonas (ASA), localizada no ramal da Várzea, no quilômetro 77 da rodovia estadual AM-363, em Silves, a 300 quilômetros de Manaus.

“Silves produz um dos cafés mais saborosos do país. Porém, isso só acontece porque temos um parlamentar que olha pelo agricultor, incentivando a agricultura e fortalecendo o homem do campo em nosso estado, o deputado estadual João Luiz. Estamos mostrando para ele e para todos que todo o investimento realizado por meio de suas emendas parlamentares está gerando frutos e lucro para as famílias do Amazonas”, afirmou o presidente da ASA, Roque Lins.

Roque ressaltou ainda que a safra deste ano terá um aumento significativo para os agricultores do Amazonas, superando as expectativas.

“Estamos muito felizes porque a produtividade desta safra será bem maior do que a dos anos anteriores. Vamos colher mais de 107 sacas de café por hectare, um crescimento que deixa qualquer agricultor de Silves feliz, pois teremos mais lucro para o trabalhador”, finalizou.

João Luiz destinou mais de R$ 7,4 milhões ao setor primário por meio de emendas parlamentares, sendo mais de R$ 3 milhões voltados à agricultura familiar do Amazonas.

Segundo o parlamentar, investir no homem e na mulher do campo significa garantir o sustento das famílias do interior do estado e, ao mesmo tempo, assegurar produtos de qualidade na mesa da população.

“Participar da primeira colheita do café Robusta Amazônico é muito satisfatório, pois vejo que os investimentos realizados por meio das minhas emendas parlamentares estão gerando resultados. Resultados que já conquistam o paladar do povo amazonense e também do mercado internacional, já que este café chegou à China e, em breve, deve ser exportado para outros países da Ásia”, destacou o parlamentar.

Lei fortalece compra do café Robusta Amazônico

Autor da Lei nº 8.139, João Luiz também atua no fortalecimento da comercialização do café Robusta Amazônico. A legislação estabelece prioridade na compra do produto por órgãos públicos estaduais.

Sancionada em março de 2026 pelo governador Wilson Lima, a medida busca incentivar a produção regional, fortalecer a agricultura familiar e ampliar a economia rural no Amazonas.

Além da atuação parlamentar, João Luiz, que preside o Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas da Assembleia Legislativa (Nuriam/Aleam), articula parcerias comerciais para ampliar a exportação do café amazônico ao mercado asiático, especialmente para a China.



*Com infromações da assessoria

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