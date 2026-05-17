Esporte

O Mundial será sediado de forma inédita por três países: Estados Unidos, México e Canadá

A espera dos torcedores está perto do fim. O técnico Carlo Ancelotti anunciará nesta segunda-feira (18/05), às 17h (horário de Brasília), a lista com os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de 2026.

O anúncio será realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em evento promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A expectativa é grande, principalmente porque a convocação marca mais um passo da equipe brasileira na caminhada até o Mundial, que será sediado de forma inédita por três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo Disney+ e também no canal oficial da ESPN no YouTube. Além disso, também poderão acompanhar na TV Globo, SporTV e os canais digitais da CBF nas redes sociais.

Leia mais

Com Neymar? Veja a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa



VÍDEO: Homem que exibiu pênis em supermercado de Manaus é punido pelo ‘tribunal do crime’











