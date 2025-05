Lula é diagnosticado com labirintite e segue em repouso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi diagnosticado com labirintite após sentir um episódio de vertigem na segunda-feira (26).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi diagnosticado com labirintite após sentir um episódio de vertigem na segunda-feira (26). Por orientação médica, ele cancelou os compromissos do dia e passou por uma série de exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Segundo boletim médico, Lula realizou exames de sangue e imagem. Fontes ouvidas pela CNN informaram que não há relação entre o atual quadro de saúde e a cirurgia na cabeça pela qual o presidente passou em dezembro do ano passado, após uma queda.

Ainda na segunda-feira, Lula recebeu alta e retornou ao Palácio da Alvorada, onde foi orientado a permanecer em repouso até o fim do dia.

Até a última atualização desta reportagem, o Palácio do Planalto ainda não havia divulgado a agenda oficial do presidente para esta terça-feira (27). Segundo apuração da CNN, ele será reavaliado por médicos ao longo da manhã.

Histórico de saúde recente

Em outubro de 2024, Lula sofreu uma queda que causou um ferimento na região occipital da cabeça. Após exames, foi identificada uma hemorragia intracraniana. Em dezembro, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma craniotomia para drenar um hematoma.

Dias depois, Lula precisou de um novo procedimento para conter um sangramento cerebral.

Neste ano, o presidente realizou exames de rotina em São Paulo e passou por nova tomografia em Brasília. Todos os resultados foram considerados normais.

Leia mais:

Lula passa por exames no Hospital Sírio Libanês após sentir indisposição

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱