Alunos do Pelci conhecem a Arena da Amazônia, em Manaus

Manaus (AM)- Mais de 20 crianças e jovens atletas do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) tiveram uma manhã especial, nesta terça-feira (3), com a oportunidade de conhecerem a estrutura da Arena da Amazônia.

A oportunidade surgiu devido a ação promovida pelo Governo do Amazonas, por meio de parceria entre Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), que realizam visitas teste para o Projeto Arena de Portas Abertas.

“Temos convicção de que hoje foi um dia importante para essas crianças e jovens atletas, pois o nosso estádio é um dos mais atrativos no cenário nacional e internacional. É por conta desta premissa, que o Governo do Amazonas vem realizando visitas testes, para que a Arena da Amazônia entre na rota turística, colocando o estado em evidência com o projeto Arena de Portas Abertas”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Os alunos que praticam basquete e atletismo, na Arena Amadeu Teixeira e Vila Olímpica de Manaus, puderam conhecer o local onde ficam as cabines de imprensa, vestiários, o Museu Internacional do Esporte e o campo de futebol, palco onde aconteceram os jogos da Copa do Mundo de 2014 e jogo das Olimpíadas Rio 2016.

Para João Victor, de 11 anos, atleta de basquete no Pelci, a experiência de conhecer a Arena foi a realização de um sonho.

“É a primeira vez que venho na Arena, é como se eu estivesse sonhando, mas agora é real, eu só via a Arena pela TV e agora estou tendo o privilégio de ver pessoalmente. Eu vi o campo onde ficam os jogadores, o vestiário, e senti como se eu fosse um jogador”, disse.

Coordenador de atletismo no Pelci, o medalhista olímpico Sandro Viana, destacou a importância da experiência para os alunos do projeto esportivo.

“Essa abertura que o Governo do Amazonas está dando, para que a sociedade tenha essa visitação na Arena da Amazônia, vai colaborar e muito, não só para o sucesso do esporte, mas também para a confraternização da sociedade como um todo” destacou Sandro Viana.

Ao longo de 90 dias, a equipe técnica, formada pela Faar e Amazonastur, estarão avaliando o roteiro de visitação para finalizar a formatação do atrativo turístico, além de coletar informações sobre a opinião do público local e dos turistas sobre a Arena da Amazônia.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Mauro Neto/Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

