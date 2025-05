David dá largada ao programa ‘Mutirão no Bairro’ com ações no Alvorada

Com os pés no barro e os olhos voltados para o povo, o prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado do vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, deu início nesta terça-feira (27/5) ao programa “Mutirão no Bairro”, uma das maiores frentes integradas de serviços públicos já realizadas na capital amazonense.

A largada aconteceu no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus, com a mobilização de mais de 380 trabalhadores, dezenas de máquinas e toneladas de insumos. O objetivo é transformar a realidade urbana da cidade com ações coordenadas, promovendo mais dignidade e qualidade de vida para os moradores.

Presente de aniversário para o Alvorada

O bairro Alvorada, que completou 56 anos no último fim de semana, foi escolhido como ponto de partida do mutirão. Em sete dias, mais de 1.500 toneladas de asfalto serão aplicadas em diversas ruas da comunidade. Além da recuperação viária, o programa envolve:

Tapa-buracos

Construção de pontes

Dragagem de igarapés

Sinalização viária

Manutenção da iluminação pública

Limpeza urbana

Reordenamento do comércio informal

Gestão direta e resolutiva

Durante o lançamento, o vice-prefeito Renato Junior destacou o compromisso da gestão.

“Eu não vim para tirar foto nem fazer média. Viemos resolver. O povo está cansado de promessas. A gestão do prefeito David não vai cruzar os braços. Esse mutirão é o começo de uma grande virada”, afirmou.

Escuta ativa: ouvindo quem mais precisa

Um dos diferenciais do “Mutirão no Bairro” é a escuta ativa. Técnicos da prefeitura percorreram o Alvorada ouvindo os moradores de porta em porta, identificando as prioridades da comunidade. O cronograma de ações foi definido com base nas demandas reais da população.

“É a primeira vez que alguém da prefeitura bate à minha porta para perguntar o que a gente precisa”, disse Marcos Santos, morador há 49 anos do Alvorada.

“Agora estou vendo que estão nos ouvindo de verdade”, completou a microempreendedora Maria da Conceição, de 66 anos, dona de uma padaria no bairro.

Próximos bairros a receber o programa

Após o Alvorada, o cronograma segue com ritmo acelerado. Veja as próximas datas:

29/5 – Bairro Mutirão (zona Norte)

– Bairro Mutirão (zona Norte) 3/6 – Tancredo Neves (zona Leste)

– Tancredo Neves (zona Leste) 5/6 – Colônia Antônio Aleixo (zona Leste)

– Colônia Antônio Aleixo (zona Leste) 6/10 – Redenção e Lírio do Vale (zona Centro-Oeste)

A seleção dos bairros foi feita com base em um mapeamento técnico e social, priorizando áreas com maior vulnerabilidade urbana.

Compromisso com Manaus

Mais do que serviços, o “Mutirão no Bairro” entrega respeito, cuidado e presença real da prefeitura nas comunidades. A gestão municipal mostra que é possível fazer diferente, ouvindo, planejando e agindo com responsabilidade.

Leia mais:

Prefeito retorna de Brasília com R$ 160 milhões para investir em obras em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱