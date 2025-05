Mutirão no Bairro começa pelo Alvorada

A Prefeitura de Manaus iniciou ontem (27) o programa Mutirão no Bairro pelo Alvorada, com mais de 380 trabalhadores atuando em frentes como asfalto, iluminação e limpeza. Ao todo, serão aplicadas 1.500 toneladas de massa asfáltica em sete dias. A ação inclui escuta ativa nas comunidades, com técnicos ouvindo moradores de porta em porta. Após o Alvorada, bairros como Mutirão, Tancredo Neves e Colônia Antônio Aleixo também receberão os serviços.

Coari na mira do TCE

O conselheiro Ari Moutinho, do TCE-AM, suspendeu o pregão presencial da Prefeitura de Coari para locação de ambulâncias e vans, apontando graves irregularidades no processo. A decisão cita falta de justificativa técnica para a modalidade presencial, descumprimento da Lei de Licitações e ausência de publicidade do edital. A gestão de Adail Pinheiro é acusada de restringir a concorrência e favorecer fornecedores. A prefeitura tem 15 dias para se explicar — ou enfrentará sanções.

TCE condena presidente da Câmara de Amaturá

O presidente da Câmara de Amaturá, Jonas Barroso Eufrásio,também foi condenado pelo TCE-AM a devolver R$ 243,2 mil aos cofres públicos e pagar multa de R$ 68,2 mil por irregularidades nas contas de 2023. Entre as falhas apontadas estão contratações acima do permitido, ausência de controle interno e gastos sem comprovação. O tribunal também determinou a realização de concurso público e a regulamentação dos cargos comissionados no Legislativo municipal.

Bombeiros chegam a Rio Preto da Eva

O município de Rio Preto da Eva agora conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros, equipada com viatura especializada e efetivo de 22 militares. A estrutura integra o Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) e vai atender áreas urbanas e rurais, incluindo comunidades vizinhas. A ação faz parte da expansão promovida pelo Governo do Amazonas, que levará o serviço a 27 municípios. A base também inclui o programa Bombeiro Mirim, voltado à formação cidadã de crianças e adolescentes da região.

Semana da Conciliação Trabalhista

O TRT-11 iniciou a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista com 469 audiências e 183 acordos firmados no primeiro dia, somando R$ 3,8 milhões em créditos, tributos e pagamentos. A campanha busca encurtar litígios e promover acordos entre patrões e empregados, com base no diálogo e na escuta ativa. O mutirão segue até sexta (30/05), em Manaus e demais comarcas do Amazonas e Roraima.

Marina Silva deixa audiência

A ministra Marina Silva deixou a Comissão de Infraestrutura do Senado após ser alvo de ataques pessoais dos senadores Plínio Valério e Omar Aziz. Convidada para discutir unidades de conservação marinha, Marina foi interrompida por críticas à sua postura sobre a BR-319 e à exploração de petróleo. A fala de Plínio, dizendo que “a mulher merece respeito, a ministra não”, gerou indignação e levou à saída da ministra do plenário.

Potência verde

Executivos do agronegócio afirmam que o Brasil pode ser líder global em produção, eficiência e preservação ambiental. A declaração foi feita durante evento que antecede a COP30. Com uso de tecnologia, integração lavoura-pecuária-floresta e metas de baixo carbono, o agro brasileiro tenta reverter a imagem de vilão climático. O desafio? Conciliar discurso com práticas em larga escala.

Terra em alta

O Brasil vive um boom nas operações de compra e venda de terras, movimentando grandes escritórios de advocacia e expandindo o agro para setores como finanças e tecnologia. Mesmo após a recente crise no campo, o interesse por ativos rurais disparou, com negócios liderados por pessoas físicas e fundos atentos ao valor estratégico da terra. O campo virou vitrine — e disputa.

Inflação em desaceleração

O IPCA-15 de maio ficou em 0,36%, abaixo da projeção de 0,44%, e reforça o movimento de desaceleração da inflação. No acumulado de 12 meses, o índice caiu de 5,49% para 5,40%. Apesar do alívio, especialistas alertam: a trajetória ainda é instável e os desafios para um corte sustentável na taxa de juros permanecem no radar do Banco Central.

Aposta estrangeira

Investidores internacionais estão ampliando suas apostas na economia brasileira, de olho no potencial de retorno em setores como infraestrutura, energia e consumo. O movimento, apontado pelo NeoFeed, indica uma visão mais confiante do mercado global em relação ao Brasil — mesmo diante de instabilidades internas. O país volta ao radar como oportunidade, não apenas como risco.

R$ 300 bilhões para reindustrializar o Brasil

No Dia da Indústria, o BNDES anunciou a ampliação da meta de crédito para o setor: de R$ 259 bi para R$ 300 bi até 2026. A aposta, segundo Mercadante, é transformar a indústria em motor do desenvolvimento. O pacote mira inovação, sustentabilidade e infraestrutura. O banco promete linhas acessíveis e foco em produção nacional.

Brasil e o novo tabuleiro global

Para o presidente do BNDES, o mundo vive um realinhamento geoeconômico: EUA e Europa perdem espaço, enquanto China e Ásia avançam. A América Latina, em queda, precisa reagir. A receita? Estado ativo, investimento produtivo e ruptura com o desmonte industrial. Mercadante defende mais parceria público-privada e menos ortodoxia fiscal.

Clima, crédito e contradição

A crise climática também entrou na pauta do BNDES. Mercadante criticou o desmonte dos acordos ambientais e a escalada de gastos militares globais. Disse que o Brasil deve liderar com transição energética, mas não com Selic alta — a taxa atual, segundo ele, é “um ponto fora da curva” que trava o crédito verde e a retomada industrial.

DB adere ao Dia Livre de Impostos

Os empórios do Grupo DB em Manaus vão participar do Dia Livre de Impostos nesta quinta (29), com descontos em bebidas, mercearia e higiene. A ação nacional da CNDL visa conscientizar sobre a alta carga tributária no país. Segundo Elane Medeiros, do DB, a campanha reforça o compromisso da rede com educação fiscal e consumo consciente. A iniciativa acontece nas unidades Ephigênio Salles, Recife e Ponta Negra.

