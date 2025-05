Prefeitura entrega títulos definitivos na Zona Leste

Ação integra o programa de regularização fundiária da cidade, com meta de alcançar 20 mil famílias até o fim do mandato

O prefeito David Almeida entregou 403 títulos definitivos a moradores do Novo Reino 1, zona Leste de Manaus. A ação integra o programa de regularização fundiária da cidade, com meta de alcançar 20 mil famílias até o fim do mandato. A medida garante segurança jurídica, pertencimento e acesso a direitos para comunidades. A prefeitura também anunciou o programa “Casa Manauara” para reforma de moradias.

Intervalo ou privilégio?

O vereador Raiff Matos propôs o “Intervalo Bíblico” nas escolas de Manaus — um momento opcional, durante o recreio, para leitura da Bíblia e oração. Apesar de afirmar respeito à liberdade religiosa, o projeto privilegia apenas a fé cristã, o que fere o princípio do Estado laico. A Constituição garante o direito à crença, mas proíbe que instituições públicas favoreçam qualquer religião. Em escolas públicas, é dever do Estado manter neutralidade absoluta.

Barreirinha recebe R$ 1 milhão

O município de Barreirinha (AM) será beneficiado com R$ 1.054.757,00 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para ações emergenciais. O recurso faz parte de um repasse total de R$ 3,4 milhões autorizado pela Defesa Civil Nacional a cinco cidades atingidas por desastres. A medida visa atender necessidades urgentes conforme plano de trabalho aprovado. Os valores foram oficializados em portaria publicada no Diário Oficial da União.

Brasil não tem só uma fé

O projeto do “Intervalo Bíblico” ignora a diversidade religiosa do Brasil, onde coexistem várias crenças e também quem não tem religião. A Constituição garante liberdade de crença, mas também obriga o Estado a ser neutro. Escolas públicas não podem favorecer uma fé específica, mesmo que de forma voluntária. Religião se pratica em liberdade — mas o espaço público deve ser igual para todos.

Ação educativa da Aleam

Em ação do Maio Laranja, o presidente da Aleam, Roberto Cidade, reuniu estudantes e especialistas para alertar sobre crimes sexuais e virtuais contra crianças e adolescentes. A programação incluiu palestras com delegados, professores e agentes da segurança. Cidade reforçou a importância de canais de denúncia e apresentou sua lei que propõe ações educativas contínuas nas escolas.

Aeroporto de Itacoatiara

O deputado Thiago Abrahim confirmou a destinação de R$ 100 milhões para modernizar o Aeroporto Mariano Arico Barros, em Itacoatiara. O recurso vem do Programa Ampliar, do governo federal, e foi articulado com apoio do prefeito Mário Abrahim e do deputado Adail Filho. A obra vai fortalecer a aviação regional, impulsionar a economia local e gerar empregos. A ampliação integra um pacote de investimentos em 50 aeroportos da Amazônia Legal.

Parceria pelo cuidado em Parintins

O corregedor-geral de Justiça do Amazonas, José Hamilton Saraiva, e o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, discutiram ações conjuntas para ampliar serviços à população. Entre as medidas, está a instalação de um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade e a criação de Pontos de Inclusão Digital nas comunidades de Mocambo e Caburi. Também foram tratadas a oferta de serviços psicossociais, um futuro Cejusc e mutirões de documentação e regularização fundiária.

Bolsonaro cercado 1: os generais falaram

No STF, os ex-comandantes Freire Gomes e Baptista Júnior reafirmaram que Bolsonaro apresentou minutas golpistas após perder as eleições. Um deles avisou: “Se fizer isso, vou ter que te prender”. O outro foi mais contido, mas confirmou a ameaça jurídica. Os dois rejeitaram qualquer apoio à ruptura. Bolsonaro perdeu o Exército e a Aeronáutica — e não há golpe sem tropa.

Bolsonaro cercado 2: a verdade sob pressão

Mesmo tentando minimizar, Freire Gomes confirmou que Bolsonaro queria decretar Estado de Sítio para não passar a faixa. Baptista Júnior foi além: saiu de reunião ao ver proposta golpista na mesa. Os relatos desmontam a tese de “estudo jurídico inocente” e confirmam a articulação ilegal. O ex-presidente foi alertado: insistir no plano era caminho certo para a prisão.

MP fiscaliza escolas por falta de água em Itamarati

O Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento para fiscalizar 12 escolas de Itamarati, incluindo oito em comunidades indígenas, por risco sanitário e falta de água potável. A ação integra o projeto nacional “Sede de Aprender”, do CNMP. A prefeitura e a Secretaria de Educação devem prestar esclarecimentos em 15 dias. Também estão previstas vistorias presenciais. Nova Olinda do Norte também foi incluída na etapa inicial do projeto.

