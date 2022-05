CBF confirma Flamengo x Botafogo no Mané Garrincha

A CBF confirmou a transferência do clássico entre Flamengo e Botafogo, no próximo domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Como o Maracanã passa por reparos no gramado para uma readaptação ao clima do meio do ano, o Rubro-Negro não terá sua casa para mandar o grande clássico no próximo fim de semana.

Nos últimos dias, houve a tentativa da mudança na tabela de jogos do Brasileirão, invertendo o mando de campo das equipes e levando o duelo para o Nilton Santos, casa do Botafogo, o que não foi possível.

A CBF enviou ofício aos dois clubes, além de encaminhar o documento à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em que confirma a realização da partida no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

A bola rola para o grande clássico no próximo domingo, às 11h — será a segunda rodada consecutiva do Brasileirão em que o Alvinegro jogará pela manhã.

*Lance

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Vídeo: chilenos fazem gestos de macacos para Flamengo em jogo

Flamengo joga contra o Universidad Católica

Flamengo cai diante do Furacão na Arena da Baixada