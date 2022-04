Santiago (Chile) – O Flamengo venceu a Universidad Católica por 3 a 2, em Santiago, no Chile, e manteve os 100% de aproveitamento da Libertadores. A partida aconteceu na noite desta quinta-feira (28), no estádio San Carlos Apoquindo. O Flamengo saiu na frente e marcou duas vezes com Gabigol, mas sofreu pressão na etapa final. O time brasileiro só respirou aliviado com o terceiro gol, marcado por Lázaro, já aos 37 minutos do segundo tempo.

Após o terceiro gol do Flamengo, marcado por Lázaro, que praticamente decretou a vitória do Rubro-Negro, torcedores chilenos foram vistos fazendo gestos de macacos em direção à torcida do Flamengo. A informação foi confirmada pelo repórter Pedro Henrique Torre, da ESPN.

O caso é recorrente na competição, partindo de torcedores dos países vizinhos, e aconteceu durante esta semana em Corinthians x Boca Juniors, na terça-feira (26), em São Paulo. Segundo o comunicado da SSP-SP, o torcedor do Boca foi denunciado por três brasileiros aos policiais militares no estádio. O centro de comando operacional registrou os gestos pelas câmeras de segurança interna. Ele pagou fiança e acabou solto.

Veja vídeo:

Torcedor fez gestos após terceiro gol do Flamengo. Imagens: Twitter

