Desemprego recua para 6,6% e atinge menor nível para o trimestre desde 2015, aponta IBGE

Os números fazem parte da Pnad Contínua e indicam melhora no mercado de trabalho brasileiro ao longo do último ano

A taxa de desocupação no Brasil foi de 6,6% no trimestre encerrado em abril de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice mostra estabilidade em relação ao trimestre anterior, finalizado em janeiro (6,5%), mas representa uma queda significativa frente ao mesmo período de 2024, quando a taxa estava em 7,5%.

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e indicam melhora no mercado de trabalho brasileiro ao longo do último ano.

A população desocupada — formada por pessoas que buscaram emprego e não conseguiram — foi estimada em 7,3 milhões. O número permaneceu estável na comparação trimestral, mas representa uma redução de 11,5% (menos 941 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2024.

Já a população ocupada alcançou 103,3 milhões de pessoas, também com estabilidade frente ao trimestre anterior, mas com crescimento de 2,4% (mais 2,4 milhões de pessoas) em comparação anual. O nível de ocupação — proporção de pessoas trabalhando em relação à população em idade ativa — foi de 58,2%, estável no trimestre e superior ao observado no ano passado (57,3%).

O rendimento médio real habitual do trabalhador ficou em R$ 3.246, sem variação significativa em relação ao trimestre anterior, mas com aumento de 3,2% na comparação anual (R$ 3.319).

(*) Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Desemprego volta a crescer no Amazonas no 1º trimestre de 2025, aponta IBGE

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱