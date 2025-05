Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na terça-feira (27), por agredir física e verbalmente sua companheira, uma mulher de 35 anos. A prisão foi realizada na avenida Álvaro Maia, bairro TV, em Novo Aripuanã, interior do Amazonas.

A denúncia

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, a equipe policial foi acionada pela própria vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. A partir da denúncia, os policiais iniciaram diligências e se deslocaram até o local, onde o agressor foi preso em flagrante.

“Em depoimento, a vítima contou que o homem chegou em casa alterado, sob efeito de álcool, e iniciou as agressões. Ele retirou a calça que usava e passou a utilizá-la para agredi-la fisicamente. Em seguida, proferiu ofensas verbais com palavras de baixo calão e desferiu um soco em seu rosto, o que resultou na fratura do nariz”, informou o delegado.

Ajuda

Ainda segundo Ramon Sampaio, após o ocorrido, a vítima conseguiu sair da residência e se dirigiu até uma estrada para ligar para o tio. Ao retornar para buscar os filhos, foi novamente confrontada pelo agressor, que tentou impedi-la, mas ela conseguiu sair da casa com as crianças. Uma mulher que passava pelo local ofereceu ajuda, e a vítima foi acolhida em sua residência junto com os filhos.

O homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

