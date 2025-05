Jabuti é apreendido em Novo Aripuanã com sinais de maus-tratos

Além do jabuti, a polícia apreendeu no local, drogas, celulares e carne de pirarucu

Novo Aripuanã (AM) – Um jabuti mantido com sinais de maus-tratos foi apreendido em uma residência no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na última terça-feira (27), Taílson Ribeiro da Silva, de 24 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, maus-tratos contra animais e crime ambiental. A ação teve apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a polícia, a operação teve início após uma denúncia anônima apontar a existência de uma intensa movimentação de venda de drogas em um ponto conhecido como “Boca e Ponte”, no bairro Centro. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos agentes.

Além de drogas e celulares, os policiais encontraram na residência carne de pirarucu e um jabuti mantido em cativeiro, com visíveis sinais de maus-tratos.

“No imóvel, localizamos porções de maconha, oxi, cocaína, quatro celulares, carne de pirarucu e um jabuti em situação de maus-tratos, o que agravou ainda mais a situação do suspeito”, relatou o delegado.

Taílson foi autuado por tráfico de drogas, maus-tratos contra animais e crime contra o meio ambiente. Após audiência de custódia, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Leia mais:

Criador é multado em R$ 490 mil por maus-tratos a 104 porcos na BR-174

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱