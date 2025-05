Três mulheres são sequestradas após saírem de cafeteria na avenida do Turismo

Suspeitos usaram uma faca e um simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas

Manaus (AM) – Três mulheres foram sequestradas na noite dessa quinta-feira (29) após saírem de uma cafeteria localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. O crime foi praticado por dois homens armados com um simulacro de arma de fogo, que foram presos pouco depois na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra.

De acordo com a 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia recebeu uma denúncia anônima relatando um assalto e sequestro. A informação dava conta de que um veículo modelo Ecosport branco havia sido roubado na região e que os criminosos estariam circulando com as vítimas a bordo.

Com base nas características do carro, os policiais conseguiram localizar o veículo e realizar uma abordagem estratégica em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), próximo à Igreja da Restauração.

No interior do carro estavam os dois suspeitos, um homem de 25 anos, outro de 21, além das três vítimas.

Durante o resgate, as vítimas relataram que foram abordadas assim que saíam da cafeteria, e que os suspeitos usaram o simulacro para obrigá-las a entrar no carro. As armas falsas foram apreendidas e os suspeitos encaminhados ao 19º DIP, onde devem responder por sequestro e outros crimes correlatos.

Os presos permaneceram à disposição da Justiça após a lavratura do auto de prisão em flagrante.

